На федеральной трассе из Тюмени ограничили движение машин из-за метели

На участке автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было ограничено движение транспорта 13 апреля из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Югре.
«На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 775 по 950 километр введено ограничение для всех транспортных средств из-за неблагоприятных погодных явлений. Осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением специального транспорта», — передает сообщение пресс-службы ТАСС.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на отрезке 744 — 846 километр в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) были введены временные ограничения. Максимальная разрешенная скорость движения составляла 70 км/ч.
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