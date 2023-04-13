На федеральной трассе из Тюмени ограничили движение машин из-за метели

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На трассе осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей Фото:

На участке автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было ограничено движение транспорта 13 апреля из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Югре.

«На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 775 по 950 километр введено ограничение для всех транспортных средств из-за неблагоприятных погодных явлений. Осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением специального транспорта», — передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на отрезке 744 — 846 километр в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) были введены временные ограничения. Максимальная разрешенная скорость движения составляла 70 км/ч.

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На участке автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск было ограничено движение транспорта 13 апреля из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Югре. «На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 775 по 950 километр введено ограничение для всех транспортных средств из-за неблагоприятных погодных явлений. Осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением специального транспорта», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Ранее сообщалось, что на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на отрезке 744 — 846 километр в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) были введены временные ограничения. Максимальная разрешенная скорость движения составляла 70 км/ч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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