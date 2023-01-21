На федеральной трассе из Тюмени до Ханты-Мансийска ввели ограничения из-за непогоды

Максимальную скорость движения по трассе снизили
На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО ограничили максимальную скорость для машин. Решение принято в связи с непогодой, о чем сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор»
«На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на отрезке км 744 — км 846 в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) введены временные ограничения максимальной скорости движения 70 км/ч», — указано в сообщении «Уралуправтодора».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за сложных погодных сложных перекрыли движение в Сургутском районе. Несколько зимников оказались закрыты из-за потепления.
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