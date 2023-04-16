В ночь на Пасху ВСУ выпустили по Донецку ракеты, прервавшие службу в соборе

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По словам представителей ДНР, ВСУ выпустили около 20 ракет по Донецку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк в ночь на Пасху 16 апреля. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора, в котором в это время проходило пасхальное богослужение, передает журналист с места событий.

«Ракеты упали недалеко от Спасо-Преображенского собора, который находится на одной из центральных площадей города. Люди были вынуждены эвакуироваться», — передает журналист РИА Новости с места событий.

В ночь на 16 апреля ВСУ выпустило около 20 снарядов по Ворошиловскому району Донецка. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины представители ДНР сообщили, что выстрелы были выполнены из реактивной системы залпового огня, передает RT.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк в ночь на Пасху 16 апреля. Снаряды упали возле Спасо-Преображенского собора, в котором в это время проходило пасхальное богослужение, передает журналист с места событий. «Ракеты упали недалеко от Спасо-Преображенского собора, который находится на одной из центральных площадей города. Люди были вынуждены эвакуироваться», — передает журналист РИА Новости с места событий. В ночь на 16 апреля ВСУ выпустило около 20 снарядов по Ворошиловскому району Донецка. В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины представители ДНР сообщили, что выстрелы были выполнены из реактивной системы залпового огня, передает RT. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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