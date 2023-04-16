Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Праздник Пасхи дарит верующим надежду и вдохновляет на добрые помыслы и поступки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении, адресованном православным россиянам. Сегодня Российская православная церковь отмечает главный христианский праздник Воскресения Христова.
«Хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодежи», — отметил глава российского государства. Он подчеркнул, что сегодня, в условиях серьезных вызовов, церковь «активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору»,
Пасхальную ночь Владимир Путин провел на богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ, в частности, призвал украинский и российский народы к справедливому миру и заявил, что особенно молится за тех, кто находится в зоне СВО.
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