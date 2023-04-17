«Интерфакс»: ставка разового сбора с бизнеса составит 10%

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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая
Досрочный платеж будет рассчитан по ставке в 5% Фото:

После поправок в Налоговый кодекс России, которые вступят с 1 января 2024 года, ставка разового сбора с российского бизнеса составит 10%. Об этом рассказали источники, знакомые с содержимым законопроекта, который подготовил Минфин.

«Ставка разового сбора со сверхприбыли российского бизнеса в 2024 году составит — 10%», — передает слова источников «Интерфакс». Там добавили, что досрочный платеж позволит провести выплату разового сбора по ставке в 5%.

Отмечается, что в Минфине прогнозируют, что большинство налогоплательщиков воспользуются возможностью досрочно выплатить разовый сбор. Такое развитие событий позволит привлечь в бюджет около 300 млрд рублей.

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После поправок в Налоговый кодекс России, которые вступят с 1 января 2024 года, ставка разового сбора с российского бизнеса составит 10%. Об этом рассказали источники, знакомые с содержимым законопроекта, который подготовил Минфин. «Ставка разового сбора со сверхприбыли российского бизнеса в 2024 году составит — 10%», — передает слова источников «Интерфакс». Там добавили, что досрочный платеж позволит провести выплату разового сбора по ставке в 5%. Отмечается, что в Минфине прогнозируют, что большинство налогоплательщиков воспользуются возможностью досрочно выплатить разовый сбор. Такое развитие событий позволит привлечь в бюджет около 300 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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