«Интерфакс»: ставка разового сбора с бизнеса составит 10%

После поправок в Налоговый кодекс России, которые вступят с 1 января 2024 года, ставка разового сбора с российского бизнеса составит 10%. Об этом рассказали источники, знакомые с содержимым законопроекта, который подготовил Минфин.
«Ставка разового сбора со сверхприбыли российского бизнеса в 2024 году составит — 10%», — передает слова источников «Интерфакс». Там добавили, что досрочный платеж позволит провести выплату разового сбора по ставке в 5%.
Отмечается, что в Минфине прогнозируют, что большинство налогоплательщиков воспользуются возможностью досрочно выплатить разовый сбор. Такое развитие событий позволит привлечь в бюджет около 300 млрд рублей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!