В Нидерландах поймали пьяного водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон, stock
В поддельных правах было фото Бориса Джонсона, его настоящие дата и место рождения Фото:

Пьяный водитель с украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона задержан в городе Гронинген (Нидерланды). На документах было фото политика и его подлинные личные данные.

«Полицейские остановили водителя, который оказался пьян. В его машине нашли поддельные украинские водительские права на имя Бориса Джонсона, в которых было фото бывшего премьер-министра Великобритании, его дата и место рождения», — сообщает Аutoblog.nl. Права были изъяты, а водитель арестован.

Борис Джонсон после ухода с поста премьер-министра Великобритании продолжает политическую деятельность. В феврале он заявил, что предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.

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Пьяный водитель с украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона задержан в городе Гронинген (Нидерланды). На документах было фото политика и его подлинные личные данные. «Полицейские остановили водителя, который оказался пьян. В его машине нашли поддельные украинские водительские права на имя Бориса Джонсона, в которых было фото бывшего премьер-министра Великобритании, его дата и место рождения», — сообщает Аutoblog.nl. Права были изъяты, а водитель арестован. Борис Джонсон после ухода с поста премьер-министра Великобритании продолжает политическую деятельность. В феврале он заявил, что предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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