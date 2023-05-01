В Нидерландах поймали пьяного водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

Пьяный водитель с украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона задержан в городе Гронинген (Нидерланды). На документах было фото политика и его подлинные личные данные.
«Полицейские остановили водителя, который оказался пьян. В его машине нашли поддельные украинские водительские права на имя Бориса Джонсона, в которых было фото бывшего премьер-министра Великобритании, его дата и место рождения», — сообщает
Борис Джонсон после ухода с поста премьер-министра Великобритании продолжает политическую деятельность. В феврале он заявил, что предложит свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО.
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