Захарова сообщила о проработке мер в ответ на захват школы при посольстве РФ

Ответные меры на захват польскими властями школы при посольстве РФ уже подверглись детальной межведомственной проработке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подобные ответные меры принимаются и озвучиваются после детальной межведомственной проработки. Она стартовала, могу вас заверить, но до ее окончания говорить о конкретных мерах не считаю возможным. Мы уже неоднократно говорили, что на действия Варшавы будет дан жесткий ответ», — заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Мэрия Варшавы вместе с полицией ворвалась в школу при российском посольстве 29 апреля, чтобы изъять здание. Правоохранители сломали ворота на территорию учебного заведения. В ответ на это посол России в Польше Сергей Андреев сказал, что ворвавшись в школу, польские власти нарушили правила Венской конвенции.
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