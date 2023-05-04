Постпред Зеленского в Крыму пообещала выгнать с полуострова русских

Постпред Зеленского Ташева: СБУ будет выгонять из Крыма россиян, нарушивших правила въезда

04 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

СБУ будет выгонять некоторых россиян из Крыма, заявила Тамила Ташева Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева заявила, что Служба Безопасности Украины (СБУ) будет выгонять граждан России из Крыма, которые приехали туда после 2014 года. Ее слова приводит «Украинформ». «Речь идет о гражданах России, которые незаконно приехали после 2014-го года на территорию украинского государства», — ответила Ташаева на вопрос, каких русских СБУ собирается выгнать из Крыма. По ее словам, Украина признает всех жителей Крыма, которые якобы принудительно получили паспорт Российской Федерации, украинскими гражданами. Ташаева пояснила, что Крым должны будут покинуть только те граждане, которые нарушили условия въезда на полуостров. «Это абсолютно нормальная практика, существующая в любом государстве. Если кто-то нелегально пересек границу, применяется процедура принудительного выдворения», — заключила она. В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Недавно Зеленский рассказал о планах Украины при контрнаступлении, передает RT. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются захватить Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что полуостров надежно защищен, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева заявила, что Служба Безопасности Украины (СБУ) будет выгонять граждан России из Крыма, которые приехали туда после 2014 года. Ее слова приводит «Украинформ». «Речь идет о гражданах России, которые незаконно приехали после 2014-го года на территорию украинского государства», — ответила Ташаева на вопрос, каких русских СБУ собирается выгнать из Крыма. По ее словам, Украина признает всех жителей Крыма, которые якобы принудительно получили паспорт Российской Федерации, украинскими гражданами. Ташаева пояснила, что Крым должны будут покинуть только те граждане, которые нарушили условия въезда на полуостров. «Это абсолютно нормальная практика, существующая в любом государстве. Если кто-то нелегально пересек границу, применяется процедура принудительного выдворения», — заключила она. В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Недавно Зеленский рассказал о планах Украины при контрнаступлении, передает RT. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются захватить Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что полуостров надежно защищен, пишет «Национальная служба новостей».