В ЦБ предупредили россиян о рисках популярного предложения от банков по ипотеке

Представитель ЦБ: при единоразовой выплате по ипотеке возможна выгода лишь в долгосрочной перспективе
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Заемщик рискует не получить выгоды при единоразовом платеже по ипотеке, сказал представитель ЦБ Фото:

Клиент, пользуясь предложением от российских банков, наподобие ВТБ, «Открытие», «Сбербанка», «Альфа-банка» и других, сделать единоразовую выплату по ипотеке, получит какую-либо выгоду лишь в долгосрочной перспективе. Об этом написали в РБК со ссылкой на представителя Банка России.

«Заемщик должен осознавать, что он получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии, выплаченной банку за снижение процентной ставки», — заявил представитель Центробанка агентству. По его словам, если клиент погасит кредит досрочно, он рискует вовсе не получить выгоды со сделки.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил о рисках вложения в недвижимость. Причиной тому является падение цен на жилье.

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Клиент, пользуясь предложением от российских банков, наподобие ВТБ, «Открытие», «Сбербанка», «Альфа-банка» и других, сделать единоразовую выплату по ипотеке, получит какую-либо выгоду лишь в долгосрочной перспективе. Об этом написали в РБК со ссылкой на представителя Банка России. «Заемщик должен осознавать, что он получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии, выплаченной банку за снижение процентной ставки», — заявил представитель Центробанка агентству. По его словам, если клиент погасит кредит досрочно, он рискует вовсе не получить выгоды со сделки. Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил о рисках вложения в недвижимость. Причиной тому является падение цен на жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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