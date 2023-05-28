Bloomberg: западные F-16 не выстоят перед современной российской техникой

28 мая 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

F-16,переданные Киеву будут иметь радары и вооружение хуже, чем у России Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, будут иметь радары и ракеты меньшей дальности хуже, чем современные российские самолеты и системы ПВО. Об этом написали в издании Bloomberg. «F-16, которые, вероятно, будут отправлены в Украину, по-прежнему будут иметь худшие радары и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО», — указали в материале. В издании предположили, что из-за этого украинской армии придется только надеяться получить превосходство в воздухе. Также ВСУ вряд ли смогут сбивать российские крылатые ракеты и самолеты, а также уничтожать войска и артиллерию на фронте.

Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, будут иметь радары и ракеты меньшей дальности хуже, чем современные российские самолеты и системы ПВО. Об этом написали в издании Bloomberg. «F-16, которые, вероятно, будут отправлены в Украину, по-прежнему будут иметь худшие радары и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО», — указали в материале. В издании предположили, что из-за этого украинской армии придется только надеяться получить превосходство в воздухе. Также ВСУ вряд ли смогут сбивать российские крылатые ракеты и самолеты, а также уничтожать войска и артиллерию на фронте.