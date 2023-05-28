Bloomberg: западные F-16 не выстоят перед современной российской техникой

Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, будут иметь радары и ракеты меньшей дальности хуже, чем современные российские самолеты и системы ПВО. Об этом написали в издании Bloomberg.
«F-16, которые, вероятно, будут отправлены в Украину, по-прежнему будут иметь худшие радары и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО», — указали в материале. В издании предположили, что из-за этого украинской армии придется только надеяться получить превосходство в воздухе. Также ВСУ вряд ли смогут сбивать российские крылатые ракеты и самолеты, а также уничтожать войска и артиллерию на фронте.
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