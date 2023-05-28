Bloomberg: западные F-16 не выстоят перед современной российской техникой

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F-16,переданные Киеву будут иметь радары и вооружение хуже, чем у России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, будут иметь радары и ракеты меньшей дальности хуже, чем современные российские самолеты и системы ПВО. Об этом написали в издании Bloomberg.

«F-16, которые, вероятно, будут отправлены в Украину, по-прежнему будут иметь худшие радары и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО», — указали в материале. В издании предположили, что из-за этого украинской армии придется только надеяться получить превосходство в воздухе. Также ВСУ вряд ли смогут сбивать российские крылатые ракеты и самолеты, а также уничтожать войска и артиллерию на фронте.

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Истребители F-16, которые Запад может передать Украине, будут иметь радары и ракеты меньшей дальности хуже, чем современные российские самолеты и системы ПВО. Об этом написали в издании Bloomberg. «F-16, которые, вероятно, будут отправлены в Украину, по-прежнему будут иметь худшие радары и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО», — указали в материале. В издании предположили, что из-за этого украинской армии придется только надеяться получить превосходство в воздухе. Также ВСУ вряд ли смогут сбивать российские крылатые ракеты и самолеты, а также уничтожать войска и артиллерию на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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