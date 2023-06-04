Челябинск накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

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Челябинск затянуло дымкой от пожаров в Свердловской области и в Аргаяшском районе Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Челябинск 4 июня накрыло дымом от пожаров в Свердловской области и в Аргаяшском районе. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

«В воскресенье, 4 июня, Челябинск накрыло дымом от пожаров в Аргаяшском районе, где тлеют торфяники, и в Свердловской области», — пишет 74.RU, ссылаясь на ведомство. Челябинцы жалуются, что на улицах города трудно дышать.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минэкологии Челябинской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар площадью 140 гектаров возник около поселка Бижеляк в Аргаяшском районе Челябинской области. Спасатели борются со стихией вторые сутки. Утром 4 июня жители Миасса пожаловались на запах гари из-за тлеющего пожара.

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Челябинск 4 июня накрыло дымом от пожаров в Свердловской области и в Аргаяшском районе. Об этом сообщили в Минэкологии региона. «В воскресенье, 4 июня, Челябинск накрыло дымом от пожаров в Аргаяшском районе, где тлеют торфяники, и в Свердловской области», — пишет 74.RU, ссылаясь на ведомство. Челябинцы жалуются, что на улицах города трудно дышать. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минэкологии Челябинской области. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар площадью 140 гектаров возник около поселка Бижеляк в Аргаяшском районе Челябинской области. Спасатели борются со стихией вторые сутки. Утром 4 июня жители Миасса пожаловались на запах гари из-за тлеющего пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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