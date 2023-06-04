Челябинск накрыло дымом от пожаров в Свердловской области

Челябинск 4 июня накрыло дымом от пожаров в Свердловской области и в Аргаяшском районе. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
«В воскресенье, 4 июня, Челябинск накрыло дымом от пожаров в Аргаяшском районе, где тлеют торфяники, и в Свердловской области», — пишет 74.RU, ссылаясь на ведомство. Челябинцы жалуются, что на улицах города трудно дышать.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минэкологии Челябинской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее сообщалось, что крупный лесной пожар площадью 140 гектаров возник около поселка Бижеляк в Аргаяшском районе Челябинской области. Спасатели борются со стихией вторые сутки. Утром 4 июня жители Миасса пожаловались на запах гари из-за тлеющего пожара.
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