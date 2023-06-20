На Украине открыли аренду самокатов на разросшемся кладбище

Аренда электросамокатов облегчит передвижение по кладбищу, сказал Руслан Марцинкив
На кладбище в украинском городе Ивано-Франковске появится возможность аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
«Получаю много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. <…> Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат», — написал Руслан Марцинкив у себя в соцсетях.
Также на кладбище планируется установка дорожных знаков и запуск автобусов. По словам мэра Ивано-Франковска, такие меры облегчат гражданам посещение могил.
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