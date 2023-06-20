На Украине открыли аренду самокатов на разросшемся кладбище

Глава Ивано-Франковска сообщил об открытии аренды электросамокатов на кладбище

20 июня 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Аренда электросамокатов облегчит передвижение по кладбищу, сказал Руслан Марцинкив Фото: Московец Илья © URA.RU На кладбище в украинском городе Ивано-Франковске появится возможность аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. «Получаю много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. <…> Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат», — написал Руслан Марцинкив у себя в соцсетях. Также на кладбище планируется установка дорожных знаков и запуск автобусов. По словам мэра Ивано-Франковска, такие меры облегчат гражданам посещение могил.

На кладбище в украинском городе Ивано-Франковске появится возможность аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив. «Получаю много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. <…> Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат», — написал Руслан Марцинкив у себя в соцсетях. Также на кладбище планируется установка дорожных знаков и запуск автобусов. По словам мэра Ивано-Франковска, такие меры облегчат гражданам посещение могил.