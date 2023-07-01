Профессор раскрыл, как обезопасить себя во время отдыха на курорте

Профессор Шафалинов посоветовал пройти медицинское обследование перед отпуском

01 июля 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Находиться на курорте стоит минимум 21 день, считает Владислав Шафалинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед отдыхом на курорте следует пройти медицинское обследование и тщательно подготовить аптечку. Рекомендациями по здоровому отдыху поделился профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. «В зрелом возрасте принято заботиться о своем организме, проходить обследования раз в год. В нашей среде врачей это считается правилом хорошего тона. <…> В аптечку стоит положить средства против аллергии и кишечной инфекции», — рассказал телеканалу «Царьград» Владислав Шафалинов. В аптечке также должны лежать перекись водорода и стерильная вата для обработки ран. Он также отметил, что если у человека есть определенные заболевания, то стоит заранее сдать анализы. Чтобы не сгореть на солнце, стоит выходить из дома заранее. Шафалинов не рекомендует загорать, когда солнце находится в зените. Доктор медицинских наук советует не заниматься экстримом во время отдыха. Если во время отдыха человек планирует заниматься спортом, то стоит заранее провести разминку. А обувь для отпуска должна быть удобной. Отдыхать на курорте стоит минимум 21 день. Так человек полностью адаптируется к новой обстановке. Отпуск на более короткий срок вреден для детей, считает Шафалинов. Если отдыхающий берет отпуск на две недели и меньше, то это просто смена обстановки. Людям же пожилого возраста, отметил профессор, не стоит отправляться в дальние регионы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед отдыхом на курорте следует пройти медицинское обследование и тщательно подготовить аптечку. Рекомендациями по здоровому отдыху поделился профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. «В зрелом возрасте принято заботиться о своем организме, проходить обследования раз в год. В нашей среде врачей это считается правилом хорошего тона. <…> В аптечку стоит положить средства против аллергии и кишечной инфекции», — рассказал телеканалу «Царьград» Владислав Шафалинов. В аптечке также должны лежать перекись водорода и стерильная вата для обработки ран. Он также отметил, что если у человека есть определенные заболевания, то стоит заранее сдать анализы. Чтобы не сгореть на солнце, стоит выходить из дома заранее. Шафалинов не рекомендует загорать, когда солнце находится в зените. Доктор медицинских наук советует не заниматься экстримом во время отдыха. Если во время отдыха человек планирует заниматься спортом, то стоит заранее провести разминку. А обувь для отпуска должна быть удобной. Отдыхать на курорте стоит минимум 21 день. Так человек полностью адаптируется к новой обстановке. Отпуск на более короткий срок вреден для детей, считает Шафалинов. Если отдыхающий берет отпуск на две недели и меньше, то это просто смена обстановки. Людям же пожилого возраста, отметил профессор, не стоит отправляться в дальние регионы.