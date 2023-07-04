Власти придумали, как заработать миллиарды для пополнения казны

В Росимуществе решили пополнить госказну за счет проектов в 2023—2025 годах

05 июля 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Поступления в бюджет превышают намеченный план в семь раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз. Об этом заявили в Росимуществе, отметив, что в этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ». «В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей. Намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023 года. В этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ», — заявили «Известиям» в Росимуществе. Также говорится, что количество проданных объектов в сравнении с первым кварталом 2022 год увеличилось на 200%. Это произошло за счет упрощения процедур приватизации. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить на 10% все незащищенные статьи расходов в бюджете 2024 года. Также он отметил, что высвободившиеся средства необходимо перераспределить, передает телеканал 360.

Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз. Об этом заявили в Росимуществе, отметив, что в этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ». «В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей. Намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023 года. В этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ», — заявили «Известиям» в Росимуществе. Также говорится, что количество проданных объектов в сравнении с первым кварталом 2022 год увеличилось на 200%. Это произошло за счет упрощения процедур приватизации. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить на 10% все незащищенные статьи расходов в бюджете 2024 года. Также он отметил, что высвободившиеся средства необходимо перераспределить, передает телеканал 360.