04 июля 2023

Власти придумали, как заработать миллиарды для пополнения казны

В Росимуществе решили пополнить госказну за счет проектов в 2023—2025 годах
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, екатеринбургская городская дума, бюджет екатеринбурга
Поступления в бюджет превышают намеченный план в семь раз Фото:

Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз. Об этом заявили в Росимуществе, отметив, что в этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ».

«В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей. Намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023 года. В этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ», — заявили «Известиям» в Росимуществе.

Также говорится, что количество проданных объектов в сравнении с первым кварталом 2022 год увеличилось на 200%. Это произошло за счет упрощения процедур приватизации.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить на 10% все незащищенные статьи расходов в бюджете 2024 года. Также он отметил, что высвободившиеся средства необходимо перераспределить, передает телеканал 360.

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Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз. Об этом заявили в Росимуществе, отметив, что в этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ». «В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей. Намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023 года. В этом году ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «КучуксульфатУ», — заявили «Известиям» в Росимуществе. Также говорится, что количество проданных объектов в сравнении с первым кварталом 2022 год увеличилось на 200%. Это произошло за счет упрощения процедур приватизации. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить на 10% все незащищенные статьи расходов в бюджете 2024 года. Также он отметил, что высвободившиеся средства необходимо перераспределить, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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