Премьер Польши Моравецкий отказался открывать рынок для украинского зерна

18 июля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет «жестко» защищать свой внутренний рынок Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша не намерена открывать свой рынок для зерна из Украины после прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами в Брюсселе. «Это задание для Еврокомиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Варшава будет действовать «жестко» в вопросе защиты своего рынка. Однако он заявил, что Польша готова обеспечить перевозку украинского зерна через свою территорию. Ранее в МИД РФ объявили, что Москва не будет продлевать зерновую сделку. Причиной тому стало невыполнение договоренностей, данных российской стороне. Также в дипведомстве подчеркнули, что Киев использовал гуманитарный коридор для атак на территории России, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что черноморская инициатива «ушла в историю», пишет деловое издание «Взгляд».

Польша не намерена открывать свой рынок для зерна из Украины после прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами в Брюсселе. «Это задание для Еврокомиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Варшава будет действовать «жестко» в вопросе защиты своего рынка. Однако он заявил, что Польша готова обеспечить перевозку украинского зерна через свою территорию. Ранее в МИД РФ объявили, что Москва не будет продлевать зерновую сделку. Причиной тому стало невыполнение договоренностей, данных российской стороне. Также в дипведомстве подчеркнули, что Киев использовал гуманитарный коридор для атак на территории России, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что черноморская инициатива «ушла в историю», пишет деловое издание «Взгляд».