Премьер Польши Моравецкий отказался открывать рынок для украинского зерна

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет «жестко» защищать свой внутренний рынок Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Польша не намерена открывать свой рынок для зерна из Украины после прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами в Брюсселе.

«Это задание для Еврокомиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Варшава будет действовать «жестко» в вопросе защиты своего рынка. Однако он заявил, что Польша готова обеспечить перевозку украинского зерна через свою территорию.

Ранее в МИД РФ объявили, что Москва не будет продлевать зерновую сделку. Причиной тому стало невыполнение договоренностей, данных российской стороне. Также в дипведомстве подчеркнули, что Киев использовал гуманитарный коридор для атак на территории России, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что черноморская инициатива «ушла в историю», пишет деловое издание «Взгляд».

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Польша не намерена открывать свой рынок для зерна из Украины после прекращения зерновой сделки. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами в Брюсселе. «Это задание для Еврокомиссии, для американской администрации в выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Варшава будет действовать «жестко» в вопросе защиты своего рынка. Однако он заявил, что Польша готова обеспечить перевозку украинского зерна через свою территорию. Ранее в МИД РФ объявили, что Москва не будет продлевать зерновую сделку. Причиной тому стало невыполнение договоренностей, данных российской стороне. Также в дипведомстве подчеркнули, что Киев использовал гуманитарный коридор для атак на территории России, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что черноморская инициатива «ушла в историю», пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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