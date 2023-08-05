В Китае обрушились 74 дома в результате землетрясения

06 августа 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 10 человек и обрушились 74 дома. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун», — сообщили журналисты. Уточняется, что очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности. Ранее Сейсмолог Халюк Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле и в регионе Мраморного моря. По ео словам, ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, которое спровоцирует цунами.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 10 человек и обрушились 74 дома. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун», — сообщили журналисты. Уточняется, что очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности. Ранее Сейсмолог Халюк Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле и в регионе Мраморного моря. По ео словам, ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, которое спровоцирует цунами.