В Китае обрушились 74 дома в результате землетрясения

Очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 10 человек и обрушились 74 дома. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун», —
Ранее Сейсмолог Халюк Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле и в регионе Мраморного моря. По ео словам, ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, которое спровоцирует цунами.
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