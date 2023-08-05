05 августа 2023

В Китае обрушились 74 дома в результате землетрясения

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Очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности Фото:

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 10 человек и обрушились 74 дома. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун», — сообщили журналисты. Уточняется, что очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности.

Ранее Сейсмолог Халюк Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле и в регионе Мраморного моря. По ео словам, ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, которое спровоцирует цунами.

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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате которого пострадали 10 человек и обрушились 74 дома. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. «Десять человек пострадали, 74 дома обрушились после землетрясения в китайской восточной провинции Шаньдун», — сообщили журналисты. Уточняется, что очаг землетрясения находился в 10 километрах от поверхности. Ранее Сейсмолог Халюк Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле и в регионе Мраморного моря. По ео словам, ожидается мощное землетрясение магнитудой выше семи баллов, которое спровоцирует цунами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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