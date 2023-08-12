Киев отбирает у учителей разовое пособие

Минэкономики Украины будет взыскивать с учителей выданное разовое пособие
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Клипарт. Екатеринбург, гривна
Сумма пособия составляет 6500 гривен (около 175 долларов США) Фото:

Министерство экономики и Министерство образования и науки (МОН) Украины могут взыскать с украинских учителей пособие, выданное после начала вооруженного конфликта. Об этом сообщило издание «Украинские новости», опубликовавшее текст письма Минэкономики.

«Минэкономики представлен обновленный перечень работников сферы образования, подчиненных МОН, <…> которым необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен (около 175 долларов США — примечание URA.RU). В случае невозврата полученных денежных средств, министерство приступит к их взысканию в судебном порядке», — приводит издание письмо министерства.

По данным Минэкономики Украины, после проведения проверки, средства не вернули 3247 бюджетников из учреждений сферы науки и образования. Оказание помощи учителям шло в рамках программы «Поддержка», установленной Киевом в марте 2022 года.

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Министерство экономики и Министерство образования и науки (МОН) Украины могут взыскать с украинских учителей пособие, выданное после начала вооруженного конфликта. Об этом сообщило издание «Украинские новости», опубликовавшее текст письма Минэкономики. «Минэкономики представлен обновленный перечень работников сферы образования, подчиненных МОН, <…> которым необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен (около 175 долларов США — примечание URA.RU). В случае невозврата полученных денежных средств, министерство приступит к их взысканию в судебном порядке», — приводит издание письмо министерства. По данным Минэкономики Украины, после проведения проверки, средства не вернули 3247 бюджетников из учреждений сферы науки и образования. Оказание помощи учителям шло в рамках программы «Поддержка», установленной Киевом в марте 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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