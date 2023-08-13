Компьютерная игра стала причиной лжеминирования в Свердловской области

Ссора в чате игры «Дота-2» стала причиной лжеминирования в Свердловской области
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Неизвестный разослал письма с угрозами в Свердловскую и Тюменскую области Фото:

Электронные письма о якобы минировании поступили 16 июля на почту Серовского городского округа Свердловской области, местных судов и полиции, а также регионального МЧС. Такой способ для мести игрокам «Доты-2» выбрал неизвестный участник игры. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Силовики начали проверять здания, но ничего опасного в них не обнаружили. Тогда правоохранители принялись искать «подрывника» — по оставленным в письме контактам и вышли на 16-летнюю Алину. Девушка рассказала виной всему обычный чат в «Доте-2». По ее словам, там накануне рассорились все участники, и, после этого, одного из ее приятелей по беседе, живущего в Тюмени, вызвали в полицию — тоже из-за «минирований», — рассказала Baza.

По сообщению telegram-канала, письма о лжеминировании пришли с одной электронной почты gmail. Направить запрос в офис компании Google (владелец gmail — примечание URA.RU) полицейские не смогли, так как у компании нет представительства в России. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в ГУВД Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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Электронные письма о якобы минировании поступили 16 июля на почту Серовского городского округа Свердловской области, местных судов и полиции, а также регионального МЧС. Такой способ для мести игрокам «Доты-2» выбрал неизвестный участник игры. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Силовики начали проверять здания, но ничего опасного в них не обнаружили. Тогда правоохранители принялись искать «подрывника» — по оставленным в письме контактам и вышли на 16-летнюю Алину. Девушка рассказала виной всему обычный чат в «Доте-2». По ее словам, там накануне рассорились все участники, и, после этого, одного из ее приятелей по беседе, живущего в Тюмени, вызвали в полицию — тоже из-за «минирований», — рассказала Baza. По сообщению telegram-канала, письма о лжеминировании пришли с одной электронной почты gmail. Направить запрос в офис компании Google (владелец gmail — примечание URA.RU) полицейские не смогли, так как у компании нет представительства в России. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в ГУВД Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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