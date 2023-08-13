Компьютерная игра стала причиной лжеминирования в Свердловской области

Ссора в чате игры «Дота-2» стала причиной лжеминирования в Свердловской области

13 августа 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Неизвестный разослал письма с угрозами в Свердловскую и Тюменскую области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Электронные письма о якобы минировании поступили 16 июля на почту Серовского городского округа Свердловской области, местных судов и полиции, а также регионального МЧС. Такой способ для мести игрокам «Доты-2» выбрал неизвестный участник игры. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Силовики начали проверять здания, но ничего опасного в них не обнаружили. Тогда правоохранители принялись искать «подрывника» — по оставленным в письме контактам и вышли на 16-летнюю Алину. Девушка рассказала виной всему обычный чат в «Доте-2». По ее словам, там накануне рассорились все участники, и, после этого, одного из ее приятелей по беседе, живущего в Тюмени, вызвали в полицию — тоже из-за «минирований», — рассказала Baza. По сообщению telegram-канала, письма о лжеминировании пришли с одной электронной почты gmail. Направить запрос в офис компании Google (владелец gmail — примечание URA.RU) полицейские не смогли, так как у компании нет представительства в России. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в ГУВД Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Электронные письма о якобы минировании поступили 16 июля на почту Серовского городского округа Свердловской области, местных судов и полиции, а также регионального МЧС. Такой способ для мести игрокам «Доты-2» выбрал неизвестный участник игры. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Силовики начали проверять здания, но ничего опасного в них не обнаружили. Тогда правоохранители принялись искать «подрывника» — по оставленным в письме контактам и вышли на 16-летнюю Алину. Девушка рассказала виной всему обычный чат в «Доте-2». По ее словам, там накануне рассорились все участники, и, после этого, одного из ее приятелей по беседе, живущего в Тюмени, вызвали в полицию — тоже из-за «минирований», — рассказала Baza. По сообщению telegram-канала, письма о лжеминировании пришли с одной электронной почты gmail. Направить запрос в офис компании Google (владелец gmail — примечание URA.RU) полицейские не смогли, так как у компании нет представительства в России. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в ГУВД Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.