В Днепре раскрыли число раненых с начала СВО украинских солдат

Главврач Рыженко: в Днепр поступила 21 тысяча раненых украинских солдат ВСУ с начала спецоперации
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Многие из числа раненых солдат ВСУ лишены конечностей, заявил Сергей Рыженко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Днепре количество раненых украинских солдат ВСУ с начала боевых действий составляет около 21 тысячи. Об этом рассказал главный врач днепропетровской больницы Сергей Рыженко.

«С начала конфликта на Украине в клиническую больницу имени Мечникова в Днепре поступило около 21 тысячи украинских солдат с ранениями от мин», — передает слова Рыженко издание The Guardian. Он добавил, что ежедневно в больницу поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих.

Примерно две тысячи из общего количества раненых лишились конечностей, а 90% из них нуждались в ампутации. Минные поля являются главной причиной таких показателей, а Украина считается самой заминированной страной в мире, заключили в издании.

Ранее западные чиновники и аналитики сообщали, что с начала СВО Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих. Отмечается также рост числа украинцев, желающих избежать службы. В ходе контрнаступления бойцам ВСУ начали оказывать помощь непосредственно у линии боевого соприкосновения, а в стабилизационные пункты поступило большое число раненых военнослужащих, передает «Царьград».

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В Днепре количество раненых украинских солдат ВСУ с начала боевых действий составляет около 21 тысячи. Об этом рассказал главный врач днепропетровской больницы Сергей Рыженко. «С начала конфликта на Украине в клиническую больницу имени Мечникова в Днепре поступило около 21 тысячи украинских солдат с ранениями от мин», — передает слова Рыженко издание The Guardian. Он добавил, что ежедневно в больницу поступает от 50 до 100 тяжелораненых военнослужащих. Примерно две тысячи из общего количества раненых лишились конечностей, а 90% из них нуждались в ампутации. Минные поля являются главной причиной таких показателей, а Украина считается самой заминированной страной в мире, заключили в издании. Ранее западные чиновники и аналитики сообщали, что с начала СВО Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих. Отмечается также рост числа украинцев, желающих избежать службы. В ходе контрнаступления бойцам ВСУ начали оказывать помощь непосредственно у линии боевого соприкосновения, а в стабилизационные пункты поступило большое число раненых военнослужащих, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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