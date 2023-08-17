Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в РФ

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме Фото:

Пассажиры авиакомпании Red Wings вернулись в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — написали в telegram-канале Red Wings. Там добавили, что авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте.

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Пассажиры авиакомпании Red Wings вернулись в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — написали в telegram-канале Red Wings. Там добавили, что авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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