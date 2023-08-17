Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в РФ

Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме
Пассажиры авиакомпании Red Wings вернулись в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — написали в telegram-канале Red Wings. Там добавили, что авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.