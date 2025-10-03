Спикеры из западных стран съедутся в Москву, чтобы сделать Россию лучше

Почти 80 стран, в их числе США и Италия, подтвердили участие во II Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдет 7–8 октября 2025 года в Москве. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Национального центра «Россия», на площадке которого пройдет мероприятие.
«Представители почти 80 стран подтвердили участие в II Международном симпозиуме „Создавая будущее“. Ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства почти из 8 стран примут участие в II Международном симпозиуме „Создавая будущее“, который состоится 7 — 8 октября в Москве, в Национальном центре „Россия“» , — сообщили представители центра URA.RU.
В этом году мероприятие объединит более семи тысяч участников и 200 спикеров из России, Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Организован симпозиум по поручению президента РФ Владимира Путина под эгидой Десятилетия науки и технологий, при поддержке МИД РФ, Минобрнауки РФ и Минкультуры РФ.
Симпозиум призван стать площадкой для обсуждения ключевых тенденций в науке, технологиях и гуманитарных областях, которые формируют облик будущего. Участники рассмотрят вопросы урбанизации, демографических изменений, развития биотехнологий, искусственного интеллекта и новых форм международного сотрудничества.
В рамках симпозиума запланировано около 50 мероприятий: панельные дискуссии, стратегические сессии, лекции, мастер-классы, проектные лаборатории и дебаты с голосованием зрителей. Экспертная программа разделена на три направления: общество, технологии и глобальное сотрудничество.
В числе подтвержденных участников — заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-президент РАН Степан Калмыков, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Среди зарубежных гостей — организатор выставок современного искусства Пьер-Кристиан Броше (Франция), директор Технологического университета Цване Расиган Махарадж (ЮАР), художник-инженер Хоакин Фаргас (Аргентина), писатель-фантаст Роберто Квалья (Италия) и основатель James Law Cybertecture Джеймс Лоу (Китай).
В рамках симпозиума также пройдут хакатон по нейроконтенту, квест для молодежи и всероссийская викторина по научной фантастике. Кроме того, на площадке состоится церемония награждения победителей Всероссийской литературной премии в области научной фантастики.
Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основной задачей центра является сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. В деятельности современного выставочного пространства принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.
Первым крупным проектом центра стала выставка «Наследие для будущего». Через нее россиянам рассказывали об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.