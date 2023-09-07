В Петербурге после обеда отравились 13 школьников

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
13 школьников были госпитализированы из-за отравления Фото:

В одной из школ Санкт-Петербурга после обеда отравились 13 учеников. Все они находятся в больнице, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Об очаге острой кишечной инфекции в ГБОУ СОШ № 608 Кировского Района Санкт-Петербурга. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что всего было выявлено 17 случаев отравления среди учащихся и сотрудников школы. За питание в учреждении отвечал «Комбинат питания „Кировский“». Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось об отравлении детей в детских садах Орска. Предположительно причиной тому стал йогурт Новотроицкого молокозавода, пишут «Дни.ру».

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В одной из школ Санкт-Петербурга после обеда отравились 13 учеников. Все они находятся в больнице, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора. «Об очаге острой кишечной инфекции в ГБОУ СОШ № 608 Кировского Района Санкт-Петербурга. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что всего было выявлено 17 случаев отравления среди учащихся и сотрудников школы. За питание в учреждении отвечал «Комбинат питания „Кировский“». Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Ранее сообщалось об отравлении детей в детских садах Орска. Предположительно причиной тому стал йогурт Новотроицкого молокозавода, пишут «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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