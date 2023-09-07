Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Египта

07 сентября 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Матч завершился со счетом 1:1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сборная России по футболу сыграла вничью товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Игра прошла в Суэце при температуре 38 градусов, сообщается в telegram-канале российской сборной. «Встреча закончилась со счетом 1:1», — сообщается в telegram-канале российской сборной. Во время матча температура воздуха на стадионе в Суэце составляла 38 градусов, команды несколько раз делали перерыв, чтобы попить воды. Голы забили Билал Мажар (сборная Египта) и Степан Оганесян (сборная России). Следующий футбольный матч со сборной Катара пройдет 12 сентября. После начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.

Сборная России по футболу сыграла вничью товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Игра прошла в Суэце при температуре 38 градусов, сообщается в telegram-канале российской сборной. «Встреча закончилась со счетом 1:1», — сообщается в telegram-канале российской сборной. Во время матча температура воздуха на стадионе в Суэце составляла 38 градусов, команды несколько раз делали перерыв, чтобы попить воды. Голы забили Билал Мажар (сборная Египта) и Степан Оганесян (сборная России). Следующий футбольный матч со сборной Катара пройдет 12 сентября. После начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.