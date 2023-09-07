07 сентября 2023

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Египта

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Матч завершился со счетом 1:1 Фото:

Сборная России по футболу сыграла вничью товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Игра прошла в Суэце при температуре 38 градусов, сообщается в telegram-канале российской сборной.

«Встреча закончилась со счетом 1:1», — сообщается в telegram-канале российской сборной. Во время матча температура воздуха на стадионе в Суэце составляла 38 градусов, команды несколько раз делали перерыв, чтобы попить воды.

Голы забили Билал Мажар (сборная Египта) и Степан Оганесян (сборная России). Следующий футбольный матч со сборной Катара пройдет 12 сентября.

После начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.

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Сборная России по футболу сыграла вничью товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. Игра прошла в Суэце при температуре 38 градусов, сообщается в telegram-канале российской сборной. «Встреча закончилась со счетом 1:1», — сообщается в telegram-канале российской сборной. Во время матча температура воздуха на стадионе в Суэце составляла 38 градусов, команды несколько раз делали перерыв, чтобы попить воды. Голы забили Билал Мажар (сборная Египта) и Степан Оганесян (сборная России). Следующий футбольный матч со сборной Катара пройдет 12 сентября. После начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Тем не менее организации продолжали контактировать с российской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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