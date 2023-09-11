Правительство вмешалось в спор депутата Толстого и ЮНЕСКО из-за Байкала

Абрамченко: власти проконтролируют развитие экотуризма в заповедниках и парках

11 сентября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Правительство РФ направит усилия на развитие экотуризма, заявила Виктория Абрамченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ подготовит ряд нормативных актов, которые будут направлены регулирование развития экологического туризма в заповедниках и нацпарках. Это произошло несмотря на то, что ранее ЮНЕСКО выступило с критикой планов российских властей по развитию туризма на Байкале и Камчатке. Об этом рассказала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко «Правительство готовит большой пакет нормативных актов, регулирующих развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях», — передает слова Абрамченко официальный сайт кабмина. Она добавила, что с 1 сентября вступил в силу закон о развитии туризма на таких территориях, а также шесть актов правительства, утверждающих перечень объектов, разрешенных для размещения в национальных парках. Петр Толстой ранее выразил мнение , что ЮНЕСКО нужно изгнать из России в связи с их критикой туристического освоения Байкала и Камчатки. Он отметил, что сейчас возникает вопрос о том стоит ли РФ после такого продолжать взаимодействие с подобными организациями.

Правительство РФ подготовит ряд нормативных актов, которые будут направлены регулирование развития экологического туризма в заповедниках и нацпарках. Это произошло несмотря на то, что ранее ЮНЕСКО выступило с критикой планов российских властей по развитию туризма на Байкале и Камчатке. Об этом рассказала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко «Правительство готовит большой пакет нормативных актов, регулирующих развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях», — передает слова Абрамченко официальный сайт кабмина. Она добавила, что с 1 сентября вступил в силу закон о развитии туризма на таких территориях, а также шесть актов правительства, утверждающих перечень объектов, разрешенных для размещения в национальных парках. Петр Толстой ранее выразил мнение, что ЮНЕСКО нужно изгнать из России в связи с их критикой туристического освоения Байкала и Камчатки. Он отметил, что сейчас возникает вопрос о том стоит ли РФ после такого продолжать взаимодействие с подобными организациями.