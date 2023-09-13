Пашинян завил, что сделает возможным арест Путина, но успокоил россиян

Пашинян: утверждение Ереваном статуса МУС не направлено против РФ
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что утверждение статуса МУС Арменией не направлено против РФ Фото:

Намерение Еревана ратифицировать статус Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера Владимира Путина, направлено не против РФ, а на якобы обеспечение безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Правительство направило Римский статут [МУС] в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — сказал Никол Пашинян. Его слова приводит «Sputnik Армения».

Ранее Пашинян заявил о намерении Еревана утвердить статус МУС. По словам политолога Сергея Маркова, армянское правительство осознанно выбрало антироссийскую политику, пишет Life.

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Намерение Еревана ратифицировать статус Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера Владимира Путина, направлено не против РФ, а на якобы обеспечение безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Правительство направило Римский статут [МУС] в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — сказал Никол Пашинян. Его слова приводит «Sputnik Армения». Ранее Пашинян заявил о намерении Еревана утвердить статус МУС. По словам политолога Сергея Маркова, армянское правительство осознанно выбрало антироссийскую политику, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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