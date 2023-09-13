Пашинян завил, что сделает возможным арест Путина, но успокоил россиян

Намерение Еревана ратифицировать статус Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера Владимира Путина, направлено не против РФ, а на якобы обеспечение безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Правительство направило Римский статут [МУС] в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — сказал Никол Пашинян. Его слова приводит «Sputnik Армения».
Ранее Пашинян заявил о намерении Еревана утвердить статус МУС. По словам политолога Сергея Маркова, армянское правительство осознанно выбрало антироссийскую политику, пишет
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