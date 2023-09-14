Экс-футболисту и блогеру Красаве грозит срок за дискредитацию ВС РФ

14 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Красаве грозит пять лет тюрьмы за критику армии России Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под ником «Красава», могут лишить свободы за критику ВС РФ. Поводом стало его интервью журналистке Ксении Собчак, передает telegram-канал Mash. «Блогера Евгения „Красаву“ Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. <…> В феврале Савина уже привлекали по этой статье. Тогда он отделался штрафом в 50 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Mash. Отмечается, что при повторном нарушении Савину грозит пять лет лишение свободы. Поводом для проверок стало его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2022 года. Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Красавы завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России.

Бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под ником «Красава», могут лишить свободы за критику ВС РФ. Поводом стало его интервью журналистке Ксении Собчак, передает telegram-канал Mash. «Блогера Евгения „Красаву“ Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. <…> В феврале Савина уже привлекали по этой статье. Тогда он отделался штрафом в 50 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Mash. Отмечается, что при повторном нарушении Савину грозит пять лет лишение свободы. Поводом для проверок стало его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2022 года. Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Красавы завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России.