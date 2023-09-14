Экс-футболисту и блогеру Красаве грозит срок за дискредитацию ВС РФ

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Красаве грозит пять лет тюрьмы за критику армии России
Красаве грозит пять лет тюрьмы за критику армии России Фото:

Бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под ником «Красава», могут лишить свободы за критику ВС РФ. Поводом стало его интервью журналистке Ксении Собчак, передает telegram-канал Mash.

«Блогера Евгения „Красаву“ Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. <…> В феврале Савина уже привлекали по этой статье. Тогда он отделался штрафом в 50 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Mash. Отмечается, что при повторном нарушении Савину грозит пять лет лишение свободы. Поводом для проверок стало его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2022 года.

Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Красавы завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России.

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Бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного под ником «Красава», могут лишить свободы за критику ВС РФ. Поводом стало его интервью журналистке Ксении Собчак, передает telegram-канал Mash. «Блогера Евгения „Красаву“ Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. <…> В феврале Савина уже привлекали по этой статье. Тогда он отделался штрафом в 50 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале Mash. Отмечается, что при повторном нарушении Савину грозит пять лет лишение свободы. Поводом для проверок стало его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2022 года. Впервые дело за дискредитацию армии РФ против Красавы завели 24 февраля 2023 года. В предыдущем году блогер уехал из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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