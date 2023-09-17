Лукашенко пообещал не вмешиваться в жизнь соседних стран

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
В случае агрессии против Беларуси, стране есть чем ответить Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается «вмешиваться в чужую жизнь», но при этом призвал соседние государства не затевать агрессию. Об этом он сообщил на патриотическом форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства.

«Мы не строим планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем только мира! Не хотелось бы, чтобы наши земли вновь стали театром военных действий, чтобы снова были уничтожены миллионы граждан», — цитирует главу государства корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что белорусам «чужого не надо». Но в случае агрессии против Беларуси, стране есть чем ответить.

Лукашенко также назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается «вмешиваться в чужую жизнь», но при этом призвал соседние государства не затевать агрессию. Об этом он сообщил на патриотическом форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства. «Мы не строим планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем только мира! Не хотелось бы, чтобы наши земли вновь стали театром военных действий, чтобы снова были уничтожены миллионы граждан», — цитирует главу государства корреспондент БЕЛТА. Лукашенко подчеркнул, что белорусам «чужого не надо». Но в случае агрессии против Беларуси, стране есть чем ответить. Лукашенко также назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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