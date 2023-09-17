Лукашенко пообещал не вмешиваться в жизнь соседних стран

17 сентября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

В случае агрессии против Беларуси, стране есть чем ответить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается «вмешиваться в чужую жизнь», но при этом призвал соседние государства не затевать агрессию. Об этом он сообщил на патриотическом форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства. «Мы не строим планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем только мира! Не хотелось бы, чтобы наши земли вновь стали театром военных действий, чтобы снова были уничтожены миллионы граждан», — цитирует главу государства корреспондент БЕЛТА. Лукашенко подчеркнул, что белорусам «чужого не надо». Но в случае агрессии против Беларуси, стране есть чем ответить. Лукашенко также назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается «вмешиваться в чужую жизнь», но при этом призвал соседние государства не затевать агрессию. Об этом он сообщил на патриотическом форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства. «Мы не строим планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем только мира! Не хотелось бы, чтобы наши земли вновь стали театром военных действий, чтобы снова были уничтожены миллионы граждан», — цитирует главу государства корреспондент БЕЛТА. Лукашенко подчеркнул, что белорусам «чужого не надо». Но в случае агрессии против Беларуси, стране есть чем ответить. Лукашенко также назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент.