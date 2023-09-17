Лукашенко заявил о невозможности войны в Беларуси

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что белорусы самая миролюбивая нация Фото:

В современных условиях на территории Беларуси не будет никакой войны. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это невозможно.

«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент издания БЕЛТА.

Лукашенко назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент. По его словам, Беларусь никому не угрожает.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск не будет участвовать в конфликте на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Он подчеркнул, что белорусы всегда будут помогать россиянам, передает телеканал 360.

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В современных условиях на территории Беларуси не будет никакой войны. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это невозможно. «Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент издания БЕЛТА. Лукашенко назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент. По его словам, Беларусь никому не угрожает. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск не будет участвовать в конфликте на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Он подчеркнул, что белорусы всегда будут помогать россиянам, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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