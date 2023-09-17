Лукашенко заявил о невозможности войны в Беларуси

В современных условиях на территории Беларуси не будет никакой войны. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это невозможно.
«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент издания
Лукашенко назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент. По его словам, Беларусь никому не угрожает.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск не будет участвовать в конфликте на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Он подчеркнул, что белорусы всегда будут помогать россиянам, передает телеканал 360.
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