Лукашенко заявил о невозможности войны в Беларуси

17 сентября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что белорусы самая миролюбивая нация Фото: Владимир Андреев © URA.RU В современных условиях на территории Беларуси не будет никакой войны. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это невозможно. «Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент издания БЕЛТА . Лукашенко назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент. По его словам, Беларусь никому не угрожает. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск не будет участвовать в конфликте на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Он подчеркнул, что белорусы всегда будут помогать россиянам, передает телеканал 360.

В современных условиях на территории Беларуси не будет никакой войны. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это невозможно. «Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно», — заявил Лукашенко. Его слова передает корреспондент издания БЕЛТА. Лукашенко назвал белорусов самой миролюбивой нацией. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — „Вагнером“ и так далее мы не размахиваем», — отметил белорусский президент. По его словам, Беларусь никому не угрожает. Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск не будет участвовать в конфликте на Украине, пока украинцы не пересекут границу Беларуси. Он подчеркнул, что белорусы всегда будут помогать россиянам, передает телеканал 360.