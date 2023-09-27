Spiegel раскрыл, когда украинское наступление сойдет на нет

Spiegel: в ближайшее время темп наступления ВСУ снизится

Наступление ВСУ в ближайшие недели пойдет на убыль, пишет Der Spiegel Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Темп украинского контрнаступления будет снижаться в ближайшие дни и недели. Об этом рассказал независимый военный эксперт Франц-Стефан Гади.

«В ближайшие дни и недели мы увидим снижение наступательных действий украинцев, то есть снижение артиллерийского огня и темпов», — передает слова Гади журнал Der Spiegel. Он добавил, что ВСУ за время операции не удалось совершить тактический прорыв.

Также неясно, сколько у Украины осталось резервов после нескольких месяцев боев. Однако эксперт считает, что для поворота в ходе событий российским войскам пришлось бы совершить серьезную ошибку, так как оборона все еще держится благодаря активной оборонительной стратегии, выбранной главнокомандующим Валерием Герасимовым.

Ранее стало известно, что контрнаступление ВСУ вероятно не сможет достичь своих стратегических целей по перерезанию или сужению сухопутного моста между Крымом и российской границей. Однако президент Украины Владимир Зеленский не желает приостанавливать операцию. Увеличение числа атак беспилотников на территорию РФ свидетельствует об истощении военных ресурсов Киева. Украинское руководство пытается использовать эти акции для запугивания россиян и компенсации провала контрнаступления, передают «Дни.ру».