«Коммерсант»: четверть бизнесменов РФ пытаются заработать с помощью карт Таро

Примерно 24% опрошенных бизнесменов считают использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений скорее полезными. Об этом следует из опроса исследовательской компанией IFORS Research.
«Однозначно полезными „при принятии решений в работе“ их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Уверенно положительные ответы давали чаще женщины», — передает результаты опроса газета «
Около 32% бизнесменов уже применяли эзотерические инструменты для ведения бизнеса, а каждый пятый хотел бы иметь такой опыт. Однако 79% опрошенных не планируют использовать карты Таро в бизнесе в течение этого года.
В России впервые с 2017 года вырос спрос на религиозную литературу. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.