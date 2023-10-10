10 октября 2023

«Коммерсант»: четверть бизнесменов РФ пытаются заработать с помощью карт Таро

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Симаков гадает на набережной, гадание, карты таро
В России 24% предпринимателей пытаются заработать с помощью карт Таро Фото:

Примерно 24% опрошенных бизнесменов считают использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений скорее полезными. Об этом следует из опроса исследовательской компанией IFORS Research.

«Однозначно полезными „при принятии решений в работе“ их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Уверенно положительные ответы давали чаще женщины», — передает результаты опроса газета «Коммерсант».

Около 32% бизнесменов уже применяли эзотерические инструменты для ведения бизнеса, а каждый пятый хотел бы иметь такой опыт. Однако 79% опрошенных не планируют использовать карты Таро в бизнесе в течение этого года.

В России впервые с 2017 года вырос спрос на религиозную литературу. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился.

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Примерно 24% опрошенных бизнесменов считают использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений скорее полезными. Об этом следует из опроса исследовательской компанией IFORS Research. «Однозначно полезными „при принятии решений в работе“ их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Уверенно положительные ответы давали чаще женщины», — передает результаты опроса газета «Коммерсант». Около 32% бизнесменов уже применяли эзотерические инструменты для ведения бизнеса, а каждый пятый хотел бы иметь такой опыт. Однако 79% опрошенных не планируют использовать карты Таро в бизнесе в течение этого года. В России впервые с 2017 года вырос спрос на религиозную литературу. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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