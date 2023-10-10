«Коммерсант»: четверть бизнесменов РФ пытаются заработать с помощью карт Таро

11 октября 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

В России 24% предпринимателей пытаются заработать с помощью карт Таро Фото: Николай Нетунаев © URA.RU Примерно 24% опрошенных бизнесменов считают использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений скорее полезными. Об этом следует из опроса исследовательской компанией IFORS Research. «Однозначно полезными „при принятии решений в работе“ их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Уверенно положительные ответы давали чаще женщины», — передает результаты опроса газета « Коммерсант ». Около 32% бизнесменов уже применяли эзотерические инструменты для ведения бизнеса, а каждый пятый хотел бы иметь такой опыт. Однако 79% опрошенных не планируют использовать карты Таро в бизнесе в течение этого года. В России впервые с 2017 года вырос спрос на религиозную литературу. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился.

Примерно 24% опрошенных бизнесменов считают использование эзотерических инструментов при принятии бизнес-решений скорее полезными. Об этом следует из опроса исследовательской компанией IFORS Research. «Однозначно полезными „при принятии решений в работе“ их считают 6% опрошенных, скорее полезными — 24%, скорее или полностью бесполезными — 70%. Уверенно положительные ответы давали чаще женщины», — передает результаты опроса газета «Коммерсант». Около 32% бизнесменов уже применяли эзотерические инструменты для ведения бизнеса, а каждый пятый хотел бы иметь такой опыт. Однако 79% опрошенных не планируют использовать карты Таро в бизнесе в течение этого года. В России впервые с 2017 года вырос спрос на религиозную литературу. При этом спрос на эзотерическую литературу и карты Таро в этом году снизился.