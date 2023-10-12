Минздрав Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС

12 октября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Минздрав Израиля запретил лечить боевиков ХАМАСа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель выступил с запретом на лечение боевиков палестинского движения ХАМАС в государственных больницах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. «Задача по обеспечению безопасности и лечению террористов в рамках системы общественного здравоохранения существенно вредит этим (лечению мирных жителей и солдат израильской армии — прим. URA.RU) усилиям, и поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить», — приводит слова Арбеля газета . Он также призвал премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху дать указания соответствующим органам. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Количество погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за войну на Ближнем востоке лежит на США.

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель выступил с запретом на лечение боевиков палестинского движения ХАМАС в государственных больницах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post. «Задача по обеспечению безопасности и лечению террористов в рамках системы общественного здравоохранения существенно вредит этим (лечению мирных жителей и солдат израильской армии — прим. URA.RU) усилиям, и поэтому под моим руководством система общественного здравоохранения не будет их лечить», — приводит слова Арбеля газета. Он также призвал премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху дать указания соответствующим органам. Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Количество погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за войну на Ближнем востоке лежит на США.