США пытаются спровоцировать войну с Китаем, используя те же методы, что на Украине. Такие предположения высказаны журналистом Брайаном Робертсоном в журнале American Conservative.
«Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», — отметили в издании. Конгресс США намерен потратить миллиарды на новый конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Джо Байден попытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что развитие военных отношений между РФ и КНДР опасно. Цзиньпин заявил, что конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон.
США пытаются спровоцировать войну с Китаем, используя те же методы, что на Украине. Такие предположения высказаны журналистом Брайаном Робертсоном в журнале American Conservative. «Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», — отметили в издании. Конгресс США намерен потратить миллиарды на новый конфликт на Ближнем Востоке. Ранее президент США Джо Байден попытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что развитие военных отношений между РФ и КНДР опасно. Цзиньпин заявил, что конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон.