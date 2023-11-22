В США раскрыли, из кого Вашингтон делает новую Украину

TAC: США применяют на Тайване те же методы, что на Украине
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США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, чтобы спровоцировать войну, считает American Conservative Фото:

США пытаются спровоцировать войну с Китаем, используя те же методы, что на Украине. Такие предположения высказаны журналистом Брайаном Робертсоном в журнале American Conservative.

«Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», — отметили в издании. Конгресс США намерен потратить миллиарды на новый конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Джо Байден попытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что развитие военных отношений между РФ и КНДР опасно. Цзиньпин заявил, что конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон.

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США пытаются спровоцировать войну с Китаем, используя те же методы, что на Украине. Такие предположения высказаны журналистом Брайаном Робертсоном в журнале American Conservative. «Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины», — отметили в издании. Конгресс США намерен потратить миллиарды на новый конфликт на Ближнем Востоке. Ранее президент США Джо Байден попытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что развитие военных отношений между РФ и КНДР опасно. Цзиньпин заявил, что конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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