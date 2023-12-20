Российскую киберкоманду Virtus pro сняли с турнира из-за национальности игроков

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Киберспортивную команду из РФ Virtus.pro дисквалифицировали по национальному признаку Фото:

Российскую команду киберспортсменов Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по мультиплеерному шутеру Rainbow Six Siege. Причиной послужила национальность команды. Об этом рассказали сами спортсмены.

«Наш состав по Rainbow Six Siege согласился участвовать в отборочных соревнованиях Malta Cyber Series VII. <…> Несмотря на уже состоявшийся первый матч, наша команда была дисквалифицирована. <…> Решение было принято из-за национального состава игроков», — пояснили члены команды Virtus.pro. Сообщение опубликовано в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что изначально российская команда получила приглашение лично от разработчика игры — компании Ubisoft. Члены команды считают дисквалификацию проявлением дискриминации.

Virtus.pro — один из старейших киберспортивных клубов мира. Он основан в 2003 году. Команда не раз являлась победителем турниров по таким играм как Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и других. В последнем турнире Malta Cyber Series VII участвовали пятеро россиян: Павел Косенко, Дмитрий Митранович, Данила Донцов, Данил Габов и Артур Ипатов. В августе этого года Украина пыталась обжаловать решение об участии россиян в киберспортивных международных турнирах.

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Российскую команду киберспортсменов Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по мультиплеерному шутеру Rainbow Six Siege. Причиной послужила национальность команды. Об этом рассказали сами спортсмены. «Наш состав по Rainbow Six Siege согласился участвовать в отборочных соревнованиях Malta Cyber Series VII. <…> Несмотря на уже состоявшийся первый матч, наша команда была дисквалифицирована. <…> Решение было принято из-за национального состава игроков», — пояснили члены команды Virtus.pro. Сообщение опубликовано в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что изначально российская команда получила приглашение лично от разработчика игры — компании Ubisoft. Члены команды считают дисквалификацию проявлением дискриминации. Virtus.pro — один из старейших киберспортивных клубов мира. Он основан в 2003 году. Команда не раз являлась победителем турниров по таким играм как Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и других. В последнем турнире Malta Cyber Series VII участвовали пятеро россиян: Павел Косенко, Дмитрий Митранович, Данила Донцов, Данил Габов и Артур Ипатов. В августе этого года Украина пыталась обжаловать решение об участии россиян в киберспортивных международных турнирах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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