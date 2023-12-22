МИД назвал возможную причину для разрыва дипотношений с США

Отношения РФ и США могут разорваться из-за конфискации российских активов, сказал Сергей Рябков
Конфискация российских активов Штатами может привести к разрыву дипломатических отношений. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия готова к такому сценарию.
«Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов», — рассказал Рябков. Его слова приводит «Интерфакс». Также замглавы МИД РФ сообщил, что Россия готова к такому сценарию. Еще одной причиной возможного разрыва отношений он назвал нагнетание военной эскалации.
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