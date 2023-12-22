МИД назвал возможную причину для разрыва дипотношений с США

Рябков: конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, россия, сша, америка, дружба народов, международные отношения, российско американские отношения, дипломатия
Отношения РФ и США могут разорваться из-за конфискации российских активов, сказал Сергей Рябков Фото:

Конфискация российских активов Штатами может привести к разрыву дипломатических отношений. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия готова к такому сценарию.

«Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов», — рассказал Рябков. Его слова приводит «Интерфакс». Также замглавы МИД РФ сообщил, что Россия готова к такому сценарию. Еще одной причиной возможного разрыва отношений он назвал нагнетание военной эскалации.

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Конфискация российских активов Штатами может привести к разрыву дипломатических отношений. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия готова к такому сценарию. «Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов», — рассказал Рябков. Его слова приводит «Интерфакс». Также замглавы МИД РФ сообщил, что Россия готова к такому сценарию. Еще одной причиной возможного разрыва отношений он назвал нагнетание военной эскалации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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