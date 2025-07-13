Молдавские военные ВСУ погибли в Херсонской области

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Военнослужащие находились на Украине в целях обмена опытом
Военнослужащие находились на Украине в целях обмена опытом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Как минимум четыре военнослужащих из Молдовы погибли, двое получили ранения в результате удара РФ по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области у населенного пункта Давыдов Брод в конце июня 2025 года. Бойцы проходили там обучение по договоренности, достигнутой между Киевом и Кишиневом. Об этом сообщается в местных каналах.

«Военные из Молдовы находились на территории Украины для прохождения обучения и обмена боевым опытом. Их отправка была согласована лично президентом Молдовы Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы — четверо погибли и еще двое ранены», — сообщил telegram-канал Moldovsky.

По сведениям издания, родственникам погибших уже выплачены крупные компенсации. Также с ними заключены соглашения о неразглашении обстоятельств гибели военнослужащих. Отказавшимся подписывать документы угрожали возможными проблемами в дальнейшем.

Как сообщало URA.RU, ранее в сети было опубликовано видео ракетного удара комплекса «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области. Кадры, снятые с разведывательного БПЛА, демонстрируют поражение территории кассетными боеприпасами.

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Как минимум четыре военнослужащих из Молдовы погибли, двое получили ранения в результате удара РФ по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области у населенного пункта Давыдов Брод в конце июня 2025 года. Бойцы проходили там обучение по договоренности, достигнутой между Киевом и Кишиневом. Об этом сообщается в местных каналах. «Военные из Молдовы находились на территории Украины для прохождения обучения и обмена боевым опытом. Их отправка была согласована лично президентом Молдовы Майей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из десяти солдат и офицеров армии Молдовы — четверо погибли и еще двое ранены», — сообщил telegram-канал Moldovsky. По сведениям издания, родственникам погибших уже выплачены крупные компенсации. Также с ними заключены соглашения о неразглашении обстоятельств гибели военнослужащих. Отказавшимся подписывать документы угрожали возможными проблемами в дальнейшем. Как сообщало URA.RU, ранее в сети было опубликовано видео ракетного удара комплекса «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области. Кадры, снятые с разведывательного БПЛА, демонстрируют поражение территории кассетными боеприпасами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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