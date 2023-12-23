23 декабря 2023

В Латвии на вечеринке журналистов взорвалась граната

© Служба новостей «URA.RU»
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День бармена в баре "Бунин". Екатеринбург, вечеринка, бар, дискошар, тусовка, красиво
Гранту взорвал неизвестный Фото:

В Риге неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке журналистов Русской службы BBC* (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщает в telegram-канале «Осторожно, новости!».

«Ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и бросил под ноги гостям гранату — предположительно, это была учебно-имитационная RGD-5. Пострадавших в результате инцидента нет, взрыв оглушил нескольких журналистов», — сообщается в telegram-канале.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, мужчина скрылся на автомобиле. Журналисты предполагают, что спровоцировать ЧП мог бытовой конфликт, тем не менее, не исключают, что это может быть связано с их профессиональной деятельностью.

* Русская служба BBC внесена в реестр СМИ-иноагентов

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В Риге неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке журналистов Русской службы BBC* (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщает в telegram-канале «Осторожно, новости!». «Ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и бросил под ноги гостям гранату — предположительно, это была учебно-имитационная RGD-5. Пострадавших в результате инцидента нет, взрыв оглушил нескольких журналистов», — сообщается в telegram-канале. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, мужчина скрылся на автомобиле. Журналисты предполагают, что спровоцировать ЧП мог бытовой конфликт, тем не менее, не исключают, что это может быть связано с их профессиональной деятельностью. * Русская служба BBC внесена в реестр СМИ-иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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