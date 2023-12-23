В Латвии на вечеринке журналистов взорвалась граната

В Риге неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке журналистов Русской службы BBC* (признана иноагентом в РФ). Об этом сообщает в telegram-канале «Осторожно, новости!».
«Ближе к полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и бросил под ноги гостям гранату — предположительно, это была учебно-имитационная RGD-5. Пострадавших в результате инцидента нет, взрыв оглушил нескольких журналистов», — сообщается в telegram-канале.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, мужчина скрылся на автомобиле. Журналисты предполагают, что спровоцировать ЧП мог бытовой конфликт, тем не менее, не исключают, что это может быть связано с их профессиональной деятельностью.
* Русская служба BBC внесена в реестр СМИ-иноагентов
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