Самолет МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, параплан, сухой, мс-310, мс 21, мс21
МС-21 может перевозить 211 пассажиров Фото:

В связи с успешным прохождением испытаний по нормам авиабезопасности самолет МС-21 получил одобрение на перевозку большего количества пассажиров. Их количество увеличилось до 211 человека. Ранее было разрешено перевозить не более 175 человек. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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«Испытания самолета подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования. <…> С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров», — передает ОАК. Также получилось эвакуировать трех членов летного экипажа и пять бортпроводников. Уточняется, что ранее на лайнере было разрешено перевозить не более 175 человек.

Воздушное судно МС-21 является совместной разработкой ОКБ Яковлева и корпорации «Яковлев» на базе Як-242. Самолет вмещает от 132 до 196 пассажиров в зависимости от модификации. Первый полет был совершен 28 мая 2017 года. Отмечается, что лайнер будет запущен на серийное производство в 2024 году.

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В связи с успешным прохождением испытаний по нормам авиабезопасности самолет МС-21 получил одобрение на перевозку большего количества пассажиров. Их количество увеличилось до 211 человека. Ранее было разрешено перевозить не более 175 человек. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Испытания самолета подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования. <…> С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров», — передает ОАК. Также получилось эвакуировать трех членов летного экипажа и пять бортпроводников. Уточняется, что ранее на лайнере было разрешено перевозить не более 175 человек. Воздушное судно МС-21 является совместной разработкой ОКБ Яковлева и корпорации «Яковлев» на базе Як-242. Самолет вмещает от 132 до 196 пассажиров в зависимости от модификации. Первый полет был совершен 28 мая 2017 года. Отмечается, что лайнер будет запущен на серийное производство в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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