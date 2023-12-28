Самолет МС-21 получил одобрение на перевозку максимального количества пассажиров

В связи с успешным прохождением испытаний по нормам авиабезопасности самолет МС-21 получил одобрение на перевозку большего количества пассажиров. Их количество увеличилось до 211 человека. Ранее было разрешено перевозить не более 175 человек. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Испытания самолета подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, функционирование аварийно-спасательного оборудования. <…> С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров», — передает ОАК. Также получилось эвакуировать трех членов летного экипажа и пять бортпроводников. Уточняется, что ранее на лайнере было разрешено перевозить не более 175 человек.
Воздушное судно МС-21 является совместной разработкой ОКБ Яковлева и корпорации «Яковлев» на базе Як-242. Самолет вмещает от 132 до 196 пассажиров в зависимости от модификации. Первый полет был совершен 28 мая 2017 года. Отмечается, что лайнер будет запущен на серийное производство в 2024 году.
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