На 109-м километре трассы Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) частично ограничили движение из-за столкновения автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 109-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. Движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным, на участке дороге столкнулись Kia Stinger и Hyundai. Автомобилем Kia управлял 31-летний житель Кургана. В ведомстве уточнили, что число пострадавших сейчас уточняется, в больницу были доставлены от четырех до пяти человек, есть люди с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.
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