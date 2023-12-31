В Тюменской области ограничили движение из-за аварии. Фото

В Тюменской области из-за ДТП ограничили движение по трассе Шадринск—Ялуторовск
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Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, больница, больница скорой помощи, скорая помошь
После аварии около пяти человек доставили в больницу Фото:

На 109-м километре трассы Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) частично ограничили движение из-за столкновения автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 109-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. Движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным, на участке дороге столкнулись Kia Stinger и Hyundai. Автомобилем Kia управлял 31-летний житель Кургана. В ведомстве уточнили, что число пострадавших сейчас уточняется, в больницу были доставлены от четырех до пяти человек, есть люди с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

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На 109-м километре трассы Шадринск (Курганская область) — Ялуторовск (Тюменская область) частично ограничили движение из-за столкновения автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 109-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. Движение осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, на участке дороге столкнулись Kia Stinger и Hyundai. Автомобилем Kia управлял 31-летний житель Кургана. В ведомстве уточнили, что число пострадавших сейчас уточняется, в больницу были доставлены от четырех до пяти человек, есть люди с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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