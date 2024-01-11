АЗС вернули скидки на бензин после падения оптовых цен на топливо

11 января 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Скидки действуют на покупку бензина марок АИ-92 и АИ-95 Фото: Илья Московец © URA.RU Крупнейшие нефтяные компании вернули на своих АЗС скидки на бензин по картам лояльности для марок АИ-92 и АИ-95. Это стало возможно после снижения оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). «АЗС „Роснефти“, „Газпром нефти“ (ГПН) и „Лукойла“ в конце ноября — декабре прошлого года до конца января 2024 вернули скидки при покупке бензина по картам лояльности. Акции всех трех компаний предполагают покупку бензина марки Аи-92, Аи-95 и их вариаций с присадками от 30 литров или на сумму от 1000 рублей в одном чеке. В некоторых случаях скидка возвращается в виде баллов на карту лояльности клиента сети», — изучили «Ведомости» информацию на сайтах нефтяных компаний. В сентябре 2023 года правительство РФ ввело ряд мер для борьбы с топливным кризисом. В результате оптовые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться, что повлекло и стабилизацию розничных цен. Отрицательная доходность продаж бензина летом, в ноябре и декабре приобрела положительные значения. Так, в последние месяцы 2023 года оптовые цены на бензин упали на 14-15%. Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 к 8 декабря опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну. Это на 15% ниже по отношению к 14 ноября. Бензин марки Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну, что на 14% ниже относительно ноябрьских показателей. На таком уровне последний раз стоимость топлива была в конце февраля прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейшие нефтяные компании вернули на своих АЗС скидки на бензин по картам лояльности для марок АИ-92 и АИ-95. Это стало возможно после снижения оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). «АЗС „Роснефти“, „Газпром нефти“ (ГПН) и „Лукойла“ в конце ноября — декабре прошлого года до конца января 2024 вернули скидки при покупке бензина по картам лояльности. Акции всех трех компаний предполагают покупку бензина марки Аи-92, Аи-95 и их вариаций с присадками от 30 литров или на сумму от 1000 рублей в одном чеке. В некоторых случаях скидка возвращается в виде баллов на карту лояльности клиента сети», — изучили «Ведомости» информацию на сайтах нефтяных компаний. В сентябре 2023 года правительство РФ ввело ряд мер для борьбы с топливным кризисом. В результате оптовые цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться, что повлекло и стабилизацию розничных цен. Отрицательная доходность продаж бензина летом, в ноябре и декабре приобрела положительные значения. Так, в последние месяцы 2023 года оптовые цены на бензин упали на 14-15%. Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 к 8 декабря опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну. Это на 15% ниже по отношению к 14 ноября. Бензин марки Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну, что на 14% ниже относительно ноябрьских показателей. На таком уровне последний раз стоимость топлива была в конце февраля прошлого года.