Медведев высмеял приезд британского премьера в Киев

Медведев: как бы Запад отнесся к возможному попаданию Сунака под обстрел в Киеве
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Размещение британских войск на Украине станет объявлением войны РФ, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял визит британского премьера Риши Сунака в Киев с целью подписания «исторического соглашения в сфере безопасности». Он риторически задал вопрос, как бы западная общественность приняла ситуацию, если бы британская делегация оказалась в центре Киева под обстрелом.

«Сунак приехал в Киев для подписания „исторического соглашения в сфере безопасности“. Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что размещение британского воинского контингента на Украине будет воспринято как объявление войны против России.

Медведев отметил, что отношения между странами долгое время были напряженными. Зампред Совбеза использовал термин «наши извечные враги» для обозначения этой ситуации.

Великобритания станет первой страной среди государств G7, подписавшей с Украиной историческое соглашение о безопасности, в рамках двустороннего сотрудничества. Это событие было официально подтверждено на сайте британского правительства, отмечая, что Великобритания предоставляет гарантии безопасности Украине.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял визит британского премьера Риши Сунака в Киев с целью подписания «исторического соглашения в сфере безопасности». Он риторически задал вопрос, как бы западная общественность приняла ситуацию, если бы британская делегация оказалась в центре Киева под обстрелом. «Сунак приехал в Киев для подписания „исторического соглашения в сфере безопасности“. Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что размещение британского воинского контингента на Украине будет воспринято как объявление войны против России. Медведев отметил, что отношения между странами долгое время были напряженными. Зампред Совбеза использовал термин «наши извечные враги» для обозначения этой ситуации. Великобритания станет первой страной среди государств G7, подписавшей с Украиной историческое соглашение о безопасности, в рамках двустороннего сотрудничества. Это событие было официально подтверждено на сайте британского правительства, отмечая, что Великобритания предоставляет гарантии безопасности Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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