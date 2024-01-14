Политолог раскрыл суть договора, который Британия подписала с Зеленским

Великобритания не готова и не желает вести боевые действия с российской армией. Об этом говорит заключенное в сфере безопасности соглашение Великобритании с Украиной, считает киевский политолог Виталий Портников (признан Минюстом РФ иноагентом).
«Соглашение <…> в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность „цивилизованного мира“ участвовать в этом конфликте», — заявил эксперт в эфире youtube-канала.
Запад только наблюдает, сможет ли Украина «справиться» с Россией с помощью американского и британского оружия. У Соединенного Королевства нет такого количества ресурсов, как у США и Евросоюза, чтобы достаточно эффективно поддерживать Киев, считает Портников.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение касается предоставления Украине «всеобъемлющей помощи», предотвращения и активного сдерживания любой формы эскалации военных действий. Лондон, согласно подписанному, предоставит Украине быструю помощь в сфере безопасности, передает телеканал 360.
*Виталий Портников признан включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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