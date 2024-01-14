В мире Политолог раскрыл суть договора, который Британия подписала с Зеленским Политолог Портников*: договор Киева говорит о неготовности Британии воевать с РФ 15 января 2024 в 01:19 Размер текста - 17 + Соглашение Великобритании с Украиной не имеет реального измерения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания не готова и не желает вести боевые действия с российской армией. Об этом говорит заключенное в сфере безопасности соглашение Великобритании с Украиной, считает киевский политолог Виталий Портников (признан Минюстом РФ иноагентом). «Соглашение <…> в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность „цивилизованного мира“ участвовать в этом конфликте», — заявил эксперт в эфире youtube-канала. Запад только наблюдает, сможет ли Украина «справиться» с Россией с помощью американского и британского оружия. У Соединенного Королевства нет такого количества ресурсов, как у США и Евросоюза, чтобы достаточно эффективно поддерживать Киев, считает Портников. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение касается предоставления Украине «всеобъемлющей помощи», предотвращения и активного сдерживания любой формы эскалации военных действий. Лондон, согласно подписанному, предоставит Украине быструю помощь в сфере безопасности, передает телеканал 360. *Виталий Портников признан включен Минюстом РФ в реестр иноагентов Великобритания не готова и не желает вести боевые действия с российской армией. Об этом говорит заключенное в сфере безопасности соглашение Великобритании с Украиной, считает киевский политолог Виталий Портников (признан Минюстом РФ иноагентом). «Соглашение <…> в практической плоскости не имеет реального измерения, к моему большому сожалению. Я и считал, что все эти соглашения будут камуфлировать неготовность „цивилизованного мира“ участвовать в этом конфликте», — заявил эксперт в эфире youtube-канала. Запад только наблюдает, сможет ли Украина «справиться» с Россией с помощью американского и британского оружия. У Соединенного Королевства нет такого количества ресурсов, как у США и Евросоюза, чтобы достаточно эффективно поддерживать Киев, считает Портников. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение касается предоставления Украине «всеобъемлющей помощи», предотвращения и активного сдерживания любой формы эскалации военных действий. Лондон, согласно подписанному, предоставит Украине быструю помощь в сфере безопасности, передает телеканал 360. *Виталий Портников признан включен Минюстом РФ в реестр иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям