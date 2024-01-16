ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек

Банк России поддержал проект закона, предоставляющий ему полномочия по установлению лимитов по ипотечным кредитам. Это нововведение поможет избежать возможных рисков, пояснила пресс-служба Центробанка.
«Такой инструмент может помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов. Из-за них сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
Под макропруденциальными лимитами подразумевается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме выплат соответствующего вида. В ЦБ отмечают, что введение механизма регулирования будет способствовать ограничению предоставления опасных кредитов и позволит снизить требования к капиталу банков. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуму.
Ранее в Центробанке заявили о готовности проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов, передает RT. В прошлом году выдача кредитов в РФ выросла более чем в 1,5 раза. Банки одобрили россиянам ссуды на 16,3 триллиона рублей. В январе этого года в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на банки, планирующие ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков.
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