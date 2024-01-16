ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек

17 января 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В ЦБ поддержали предоставление ему полномочий по ограничению ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк России поддержал проект закона, предоставляющий ему полномочия по установлению лимитов по ипотечным кредитам. Это нововведение поможет избежать возможных рисков, пояснила пресс-служба Центробанка. «Такой инструмент может помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов. Из-за них сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок», — пояснили в пресс-службе ЦБ. Под макропруденциальными лимитами подразумевается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме выплат соответствующего вида. В ЦБ отмечают, что введение механизма регулирования будет способствовать ограничению предоставления опасных кредитов и позволит снизить требования к капиталу банков. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуму. Ранее в Центробанке заявили о готовности проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов, передает RT. В прошлом году выдача кредитов в РФ выросла более чем в 1,5 раза. Банки одобрили россиянам ссуды на 16,3 триллиона рублей. В январе этого года в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на банки, планирующие ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков.

Банк России поддержал проект закона, предоставляющий ему полномочия по установлению лимитов по ипотечным кредитам. Это нововведение поможет избежать возможных рисков, пояснила пресс-служба Центробанка. «Такой инструмент может помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов. Из-за них сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок», — пояснили в пресс-службе ЦБ. Под макропруденциальными лимитами подразумевается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме выплат соответствующего вида. В ЦБ отмечают, что введение механизма регулирования будет способствовать ограничению предоставления опасных кредитов и позволит снизить требования к капиталу банков. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуму. Ранее в Центробанке заявили о готовности проверять корректность оценки банками стоимости ипотечных залогов, передает RT. В прошлом году выдача кредитов в РФ выросла более чем в 1,5 раза. Банки одобрили россиянам ссуды на 16,3 триллиона рублей. В январе этого года в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на банки, планирующие ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков.