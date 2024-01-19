Кулеба предложил США лучшую сделку в сфере мировой безопасности

20 января 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба потребовал оружие и деньги на решение конфликта с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужны оружие и деньги, чтобы закончить конфликт с Россией. Это послужит ценой за лучшую сделку на мировом рынке безопасности. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). «Если Россия выиграет в конфликте на Украине, цена за исправления бардака в мире будет гораздо выше. Мы вроде как предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности. Дайте нам оружие, дайте нам деньги, и мы закончим работу», — сказал Кулеба на youtube-канале Bloomberg Television. По его словам, Украина является единственной страной, которая ведет военный конфликт с Россией, имея в союзниках США, и не требуя присутствия американкой армии. «Так что вы спасаете самое важное, вы спасаете жизни своих солдат», — добавил министр. В отчетах Пентагона обнаружили существенные несоответствия по отправке оружия и военной технике Киеву. В военном ведомстве США уже замечали финансовые ошибки, которые оплачиваются рядовыми американцами, передает «Царьград».

Украине нужны оружие и деньги, чтобы закончить конфликт с Россией. Это послужит ценой за лучшую сделку на мировом рынке безопасности. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). «Если Россия выиграет в конфликте на Украине, цена за исправления бардака в мире будет гораздо выше. Мы вроде как предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности. Дайте нам оружие, дайте нам деньги, и мы закончим работу», — сказал Кулеба на youtube-канале Bloomberg Television. По его словам, Украина является единственной страной, которая ведет военный конфликт с Россией, имея в союзниках США, и не требуя присутствия американкой армии. «Так что вы спасаете самое важное, вы спасаете жизни своих солдат», — добавил министр. В отчетах Пентагона обнаружили существенные несоответствия по отправке оружия и военной технике Киеву. В военном ведомстве США уже замечали финансовые ошибки, которые оплачиваются рядовыми американцами, передает «Царьград».