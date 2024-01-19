Кулеба предложил США лучшую сделку в сфере мировой безопасности

Украине нужны оружие и деньги, чтобы закончить конфликт с Россией. Это послужит ценой за лучшую сделку на мировом рынке безопасности. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).
«Если Россия выиграет в конфликте на Украине, цена за исправления бардака в мире будет гораздо выше. Мы вроде как предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности. Дайте нам оружие, дайте нам деньги, и мы закончим работу», —
По его словам, Украина является единственной страной, которая ведет военный конфликт с Россией, имея в союзниках США, и не требуя присутствия американкой армии. «Так что вы спасаете самое важное, вы спасаете жизни своих солдат», — добавил министр.
В отчетах Пентагона обнаружили существенные несоответствия по отправке оружия и военной технике Киеву. В военном ведомстве США уже замечали финансовые ошибки, которые оплачиваются рядовыми американцами, передает «Царьград».
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