Автобус врезался в остановку в Петербурге, есть пострадавшие

Пять пешеходов пострадали при наезде автобуса в Петербурге
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При въезде автобуса в остановку пострадал ребенок, он находится в тяжелом состоянии Фото:

В Санкт-Петербурге автобус №152 выехал на тротуар в Василеостровском районе и въехал в остановку общественного транспорта. При этом пострадали пять человек. Также в тяжелом состоянии находится одни ребенок, заявили в комитете по здравоохранению города.

«Предварительно, при наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов», — передает РИА Новости слова собеседника. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили, что также пострадал ребенок, на данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ заявила, что вечером 24 января в городе автобус №152 выехал на тротуар в сторону остановки, на которой стояли люди. Спасателям пришлось извлекать при помощи специальных приспособлений двух мужчин из-под транспортного средства. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Также к медикам обратились пассажиры автобуса — женщина и двое мужчин. Всего в салоне находились 15 человек, все эвакуированы. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших пока уточняется.

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В Санкт-Петербурге автобус №152 выехал на тротуар в Василеостровском районе и въехал в остановку общественного транспорта. При этом пострадали пять человек. Также в тяжелом состоянии находится одни ребенок, заявили в комитете по здравоохранению города. «Предварительно, при наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов», — передает РИА Новости слова собеседника. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили, что также пострадал ребенок, на данный момент он находится в тяжелом состоянии. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ заявила, что вечером 24 января в городе автобус №152 выехал на тротуар в сторону остановки, на которой стояли люди. Спасателям пришлось извлекать при помощи специальных приспособлений двух мужчин из-под транспортного средства. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Также к медикам обратились пассажиры автобуса — женщина и двое мужчин. Всего в салоне находились 15 человек, все эвакуированы. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших пока уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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