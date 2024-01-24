Автобус врезался в остановку в Петербурге, есть пострадавшие

Пять пешеходов пострадали при наезде автобуса в Петербурге

24 января 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

При въезде автобуса в остановку пострадал ребенок, он находится в тяжелом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге автобус №152 выехал на тротуар в Василеостровском районе и въехал в остановку общественного транспорта. При этом пострадали пять человек. Также в тяжелом состоянии находится одни ребенок, заявили в комитете по здравоохранению города. «Предварительно, при наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов», — передает РИА Новости слова собеседника. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили, что также пострадал ребенок, на данный момент он находится в тяжелом состоянии. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ заявила, что вечером 24 января в городе автобус №152 выехал на тротуар в сторону остановки, на которой стояли люди. Спасателям пришлось извлекать при помощи специальных приспособлений двух мужчин из-под транспортного средства. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Также к медикам обратились пассажиры автобуса — женщина и двое мужчин. Всего в салоне находились 15 человек, все эвакуированы. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших пока уточняется.

В Санкт-Петербурге автобус №152 выехал на тротуар в Василеостровском районе и въехал в остановку общественного транспорта. При этом пострадали пять человек. Также в тяжелом состоянии находится одни ребенок, заявили в комитете по здравоохранению города. «Предварительно, при наезде на тротуар в Василеостровском районе пострадали пять пешеходов», — передает РИА Новости слова собеседника. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили, что также пострадал ребенок, на данный момент он находится в тяжелом состоянии. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ заявила, что вечером 24 января в городе автобус №152 выехал на тротуар в сторону остановки, на которой стояли люди. Спасателям пришлось извлекать при помощи специальных приспособлений двух мужчин из-под транспортного средства. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Также к медикам обратились пассажиры автобуса — женщина и двое мужчин. Всего в салоне находились 15 человек, все эвакуированы. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших пока уточняется.