ЦБ: годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов

24 января 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ сообщил, что годовая инфляция упала в половине регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В половине регионов России в декабре замедлилась годовая инфляция. Об этом сообщает Центробанк. «Годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов. Это связано с тем, что при ее расчете за последние 12 месяцев перестала учитываться индексация коммунальных тарифов, произошедшая в декабре 2022 года», — сообщил Центробанк России. При этом ускорился годовой рост цен на большинство товаров. Как сообщает Центробанк, это связано с высоким спросом. Среди продовольственных товаров больше всего подорожали куриные яйца, крупы и кондитерские изделия. Еще ускорился рост цен на бытовые услуги. Ранее Росстат сообщил, что в 2023 году уровень инфляции составил 7,42%. Однако в первые дни 2024 года она начала падать. Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк и правительство должны решить проблему с высокой инфляцией, передает RT.

В половине регионов России в декабре замедлилась годовая инфляция. Об этом сообщает Центробанк. «Годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов. Это связано с тем, что при ее расчете за последние 12 месяцев перестала учитываться индексация коммунальных тарифов, произошедшая в декабре 2022 года», — сообщил Центробанк России. При этом ускорился годовой рост цен на большинство товаров. Как сообщает Центробанк, это связано с высоким спросом. Среди продовольственных товаров больше всего подорожали куриные яйца, крупы и кондитерские изделия. Еще ускорился рост цен на бытовые услуги. Ранее Росстат сообщил, что в 2023 году уровень инфляции составил 7,42%. Однако в первые дни 2024 года она начала падать. Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк и правительство должны решить проблему с высокой инфляцией, передает RT.