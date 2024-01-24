ЦБ: годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ сообщил, что годовая инфляция упала в половине регионов Фото:

В половине регионов России в декабре замедлилась годовая инфляция. Об этом сообщает Центробанк.

«Годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов. Это связано с тем, что при ее расчете за последние 12 месяцев перестала учитываться индексация коммунальных тарифов, произошедшая в декабре 2022 года», — сообщил Центробанк России.

При этом ускорился годовой рост цен на большинство товаров. Как сообщает Центробанк, это связано с высоким спросом. Среди продовольственных товаров больше всего подорожали куриные яйца, крупы и кондитерские изделия. Еще ускорился рост цен на бытовые услуги.

Ранее Росстат сообщил, что в 2023 году уровень инфляции составил 7,42%. Однако в первые дни 2024 года она начала падать. Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк и правительство должны решить проблему с высокой инфляцией, передает RT.

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В половине регионов России в декабре замедлилась годовая инфляция. Об этом сообщает Центробанк. «Годовая инфляция в декабре замедлилась в половине регионов. Это связано с тем, что при ее расчете за последние 12 месяцев перестала учитываться индексация коммунальных тарифов, произошедшая в декабре 2022 года», — сообщил Центробанк России. При этом ускорился годовой рост цен на большинство товаров. Как сообщает Центробанк, это связано с высоким спросом. Среди продовольственных товаров больше всего подорожали куриные яйца, крупы и кондитерские изделия. Еще ускорился рост цен на бытовые услуги. Ранее Росстат сообщил, что в 2023 году уровень инфляции составил 7,42%. Однако в первые дни 2024 года она начала падать. Президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк и правительство должны решить проблему с высокой инфляцией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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