Росстат оценил инфляцию в 2023 году на 7,42%

12 января 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Инфляция в РФ составила 7,42%, заявили в Росстате Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инфляция в России за 2023 год оценивается на уровне 7,42%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%», — говорится на официальном сайте Росстата. Там добавили, что, согласно обзору о текущей ценовой ситуации, проведенному Минэкономразвитием, инфляция сократилась до 7,44% на 9 января 2024 года, в сравнении с уровнем 7,59% на 25 декабря 2023 года. Анализируя данные документа, можно отметить, что в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,72%, что было обусловлено изменением цен на плодоовощную продукцию. В то же время инфляция на продукты, исключая плодоовощную продукцию, составила 0,2%, причем наблюдалось снижение цен на мясопродукты и сахар. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,11%, тогда как в секторе услуг отмечается дефляция (-0,33%), вызванная снижением стоимости авиабилетов на внутренние рейсы, заключили в отчете федеральной службы. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране по-прежнему остаются высокими. Особенно высокий рост цен наблюдается в составляющих потребительской корзины, которые слабо зависят от валютного курса. Сообщается, что для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2024 году Центральный банк будет вынужден повысить ключевую ставку , передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инфляция в России за 2023 год оценивается на уровне 7,42%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%», — говорится на официальном сайте Росстата. Там добавили, что, согласно обзору о текущей ценовой ситуации, проведенному Минэкономразвитием, инфляция сократилась до 7,44% на 9 января 2024 года, в сравнении с уровнем 7,59% на 25 декабря 2023 года. Анализируя данные документа, можно отметить, что в сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,72%, что было обусловлено изменением цен на плодоовощную продукцию. В то же время инфляция на продукты, исключая плодоовощную продукцию, составила 0,2%, причем наблюдалось снижение цен на мясопродукты и сахар. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,11%, тогда как в секторе услуг отмечается дефляция (-0,33%), вызванная снижением стоимости авиабилетов на внутренние рейсы, заключили в отчете федеральной службы. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране по-прежнему остаются высокими. Особенно высокий рост цен наблюдается в составляющих потребительской корзины, которые слабо зависят от валютного курса. Сообщается, что для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2024 году Центральный банк будет вынужден повысить ключевую ставку, передает Pravda.Ru.