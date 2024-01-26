Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Путин поручил учитывать всех членов семьи погибших бойцов СВО при назначении выплат Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов спецоперации учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников СВО учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что срок его выполнения — 1 апреля. А ответственными назначены высшие должностные лица субъектов страны.

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Президент РФ Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов спецоперации учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. «Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников СВО учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте РФ», — говорится в поручении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что срок его выполнения — 1 апреля. А ответственными назначены высшие должностные лица субъектов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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