В Германии разоблачили хитрый план Залужного против Зеленского

Бизнесмен Дотком заявил, что Залужный обманул Зеленского слухами об отставке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Владимир Зеленский (на фото в центре) передумал отправлять Валерия Залужного (на фото справа) в отставку, заявил Ким Дотком Фото:

Главком ВСУ Валерий Залужный, возможно, сам раскрыл информацию о своем увольнении, что помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому официально объявить об отставке главкома. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком в соцсети X. Он добавил, что эти слухи вызвали шум в СМИ и заставили западных партнеров Украины нервничать. Дотком считает, что на фоне сложившейся ситуации Зеленский изменил свое решение.

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Залужный был отправлен в отставку, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины просил Залужного уйти, но тот отказался, передает «Ридус». Также Зеленский встретился с отказом главкома ВСУ на предложение занять должность секретаря СНБО.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главком ВСУ Валерий Залужный, возможно, сам раскрыл информацию о своем увольнении, что помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому официально объявить об отставке главкома. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком в соцсети X. Он добавил, что эти слухи вызвали шум в СМИ и заставили западных партнеров Украины нервничать. Дотком считает, что на фоне сложившейся ситуации Зеленский изменил свое решение. Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Залужный был отправлен в отставку, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины просил Залужного уйти, но тот отказался, передает «Ридус». Также Зеленский встретился с отказом главкома ВСУ на предложение занять должность секретаря СНБО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...