В Германии разоблачили хитрый план Залужного против Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный, возможно, сам раскрыл информацию о своем увольнении, что помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому официально объявить об отставке главкома. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком в соцсети X. Он добавил, что эти слухи вызвали шум в СМИ и заставили западных партнеров Украины нервничать. Дотком считает, что на фоне сложившейся ситуации Зеленский изменил свое решение.
Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Залужный был отправлен в отставку, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины просил Залужного уйти, но тот отказался, передает «Ридус». Также Зеленский встретился с отказом главкома ВСУ на предложение занять должность секретаря СНБО.
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