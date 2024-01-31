В Германии разоблачили хитрый план Залужного против Зеленского

Бизнесмен Дотком заявил, что Залужный обманул Зеленского слухами об отставке

31 января 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото в центре) передумал отправлять Валерия Залужного (на фото справа) в отставку, заявил Ким Дотком Фото: Официальный сайт президента Украины Главком ВСУ Валерий Залужный, возможно, сам раскрыл информацию о своем увольнении, что помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому официально объявить об отставке главкома. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком в соцсети X. Он добавил, что эти слухи вызвали шум в СМИ и заставили западных партнеров Украины нервничать. Дотком считает, что на фоне сложившейся ситуации Зеленский изменил свое решение. Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Залужный был отправлен в отставку, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины просил Залужного уйти, но тот отказался, передает «Ридус». Также Зеленский встретился с отказом главкома ВСУ на предложение занять должность секретаря СНБО.

Главком ВСУ Валерий Залужный, возможно, сам раскрыл информацию о своем увольнении, что помешало президенту Украины Владимиру Зеленскому официально объявить об отставке главкома. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. «Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком в соцсети X. Он добавил, что эти слухи вызвали шум в СМИ и заставили западных партнеров Украины нервничать. Дотком считает, что на фоне сложившейся ситуации Зеленский изменил свое решение. Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждал, что Залужный был отправлен в отставку, но пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это. Украинские СМИ сообщили, что президент Украины просил Залужного уйти, но тот отказался, передает «Ридус». Также Зеленский встретился с отказом главкома ВСУ на предложение занять должность секретаря СНБО.