В России в два раза увеличат выпуск управляемых и зенитных ракет

Российский концерн «Калашников» в два раза увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Об этом сообщили в Минобороны РФ пор итогам визита министра Сергея Шойгу в республику Удмуртия.
«Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования „Вихрь-1“, управляемых артиллерийских снарядов „Китолов-2“, зенитных управляемых ракет „Стрела“, возрастет в два раза», — сообщили в оборонном ведомстве.
Также Шойгу рассказали, что с 2022 года открыты новые цеха. Это позволяет увеличить выпуск дронов-камикадзе на 60%. Ранее ракеты «Вихрь» в «Калашникове» называли оной из перспективных разработок концерна.
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