В России в два раза увеличат выпуск управляемых и зенитных ракет

«Калашников» в два раза увеличит выпуск ракет «Вихрь-1» и «Стрела»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Сергей Шойгу посетил Удмуртию Фото:

Российский концерн «Калашников» в два раза увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Об этом сообщили в Минобороны РФ пор итогам визита министра Сергея Шойгу в республику Удмуртия.

«Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования „Вихрь-1“, управляемых артиллерийских снарядов „Китолов-2“, зенитных управляемых ракет „Стрела“, возрастет в два раза», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также Шойгу рассказали, что с 2022 года открыты новые цеха. Это позволяет увеличить выпуск дронов-камикадзе на 60%. Ранее ракеты «Вихрь» в «Калашникове» называли оной из перспективных разработок концерна.

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Российский концерн «Калашников» в два раза увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Об этом сообщили в Минобороны РФ пор итогам визита министра Сергея Шойгу в республику Удмуртия. «Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования „Вихрь-1“, управляемых артиллерийских снарядов „Китолов-2“, зенитных управляемых ракет „Стрела“, возрастет в два раза», — сообщили в оборонном ведомстве. Также Шойгу рассказали, что с 2022 года открыты новые цеха. Это позволяет увеличить выпуск дронов-камикадзе на 60%. Ранее ракеты «Вихрь» в «Калашникове» называли оной из перспективных разработок концерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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