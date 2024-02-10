В России в два раза увеличат выпуск управляемых и зенитных ракет

«Калашников» в два раза увеличит выпуск ракет «Вихрь-1» и «Стрела»

10 февраля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу посетил Удмуртию Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российский концерн «Калашников» в два раза увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Об этом сообщили в Минобороны РФ пор итогам визита министра Сергея Шойгу в республику Удмуртия. «Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования „Вихрь-1“, управляемых артиллерийских снарядов „Китолов-2“, зенитных управляемых ракет „Стрела“, возрастет в два раза», — сообщили в оборонном ведомстве. Также Шойгу рассказали, что с 2022 года открыты новые цеха. Это позволяет увеличить выпуск дронов-камикадзе на 60%. Ранее ракеты «Вихрь» в «Калашникове» называли оной из перспективных разработок концерна.

Российский концерн «Калашников» в два раза увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Об этом сообщили в Минобороны РФ пор итогам визита министра Сергея Шойгу в республику Удмуртия. «Благодаря вводу в строй новых мощностей, производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования „Вихрь-1“, управляемых артиллерийских снарядов „Китолов-2“, зенитных управляемых ракет „Стрела“, возрастет в два раза», — сообщили в оборонном ведомстве. Также Шойгу рассказали, что с 2022 года открыты новые цеха. Это позволяет увеличить выпуск дронов-камикадзе на 60%. Ранее ракеты «Вихрь» в «Калашникове» называли оной из перспективных разработок концерна.