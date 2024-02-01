В Лондоне задержан бывший топ-менеджер пермского завода

01 февраля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Овсянников был задержан 22 января Фото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU В Лондоне задержали бывшего заместителя управляющего АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрия Овсянникова. Правоохранители пришли к нему домой 22 января. «Овсянников обвиняется в нарушении в отмывании денег и нарушении санкций. Он был задержан у себя дома 22 января. Его дело будет рассматривать Королевский суд Саутуорка 20 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на газету The Times. С 2003 по 2007 годы Овсянников был федеральным инспектором по Удмуртской республике. Позже занял должность заместителя управляющего директора — директора по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод». В дальнейшем он был руководителем департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ и заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В Лондоне задержали бывшего заместителя управляющего АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрия Овсянникова. Правоохранители пришли к нему домой 22 января. «Овсянников обвиняется в нарушении в отмывании денег и нарушении санкций. Он был задержан у себя дома 22 января. Его дело будет рассматривать Королевский суд Саутуорка 20 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на газету The Times. С 2003 по 2007 годы Овсянников был федеральным инспектором по Удмуртской республике. Позже занял должность заместителя управляющего директора — директора по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод». В дальнейшем он был руководителем департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ и заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.