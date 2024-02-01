В Лондоне задержан бывший топ-менеджер пермского завода

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Овсянников Дмитрий, Овсянников Дмитрий
Дмитрий Овсянников был задержан 22 января Фото:

В Лондоне задержали бывшего заместителя управляющего АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрия Овсянникова. Правоохранители пришли к нему домой 22 января.

«Овсянников обвиняется в нарушении в отмывании денег и нарушении санкций. Он был задержан у себя дома 22 января. Его дело будет рассматривать Королевский суд Саутуорка 20 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на газету The Times.

С 2003 по 2007 годы Овсянников был федеральным инспектором по Удмуртской республике. Позже занял должность заместителя управляющего директора — директора по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод». В дальнейшем он был руководителем департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ и заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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В Лондоне задержали бывшего заместителя управляющего АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрия Овсянникова. Правоохранители пришли к нему домой 22 января. «Овсянников обвиняется в нарушении в отмывании денег и нарушении санкций. Он был задержан у себя дома 22 января. Его дело будет рассматривать Королевский суд Саутуорка 20 февраля», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на газету The Times. С 2003 по 2007 годы Овсянников был федеральным инспектором по Удмуртской республике. Позже занял должность заместителя управляющего директора — директора по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод». В дальнейшем он был руководителем департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ и заместителем министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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